Gößnitz

Nein, richtiges Festival-Feeling möchte noch nicht aufkommen am späten Freitagnachmittag am Gößnitzer Bahndamm. Statt strahlendem Sonnenschein ist der Himmel wolkenverhangen und es dauert nicht lange, bis die ersten Tropfen fallen. Erst zaghaft, dann immer heftiger, bis sich schließlich für eine gute Dreiviertelstunde ein kräftiger Regenguss über dem Gelände entlädt. Statt Trubel vor der Hauptbühne platzt das Zelt aus allen Nähten, wer kann, flüchtet sich unter den Pavillon am Zelt oder unter einen der großen Schirme, nur einige Unentwegte trotzen dem Wasser.

Anderthalb Stunden Verzögerung

Und dennoch: Die Stimmung unter den mehreren tausend Besuchern ist auch angesichts der Wassermassen und dem langsam schlammiger werdenden Gelände prächtig. An allen Ecken wird gescherzt, gefrotzelt und gefachsimpelt, man nimmt die Situation mit Galgenhumor – und trinkt eben noch ein Bier. Nass ist man ja ohnehin schon.

Einzig der Spielplan wird durch die Schauer kräftig durcheinander gewürfelt. Gute anderthalb Stunden dauert es, bis die Bühne vom Wasser befreit, alles Equipment kontrolliert und gerichtet ist und das Programm fortgesetzt werden kann. Zwar müssen die Bands ihr Programm ein wenig einkürzen, machen diesen Einschnitt jedoch mit einer ordentlichen Portion Spielfreude wieder wett.

Circle Pit gegen das Frösteln

So etwa die Münchner von Emil Bulls, die als erste nach der Unterbrechung die Bühnenbretter betreten. Um die Jahrtausendwende als vergleichsweise typische Crossover-Kapelle gestartet, dominieren seit geraumer Zeit deutlich Core-lastigere Klänge den Sound des Quintetts. Genau die richtige Mischung, um das Gößnitzer Publikum wieder in Schwung zu bringen. „Danke, dass ihr so lange gewartet habt und danke an die Crew, die hier alles am Laufen hält“, bedankt sich Frontmann Christopher „Christ“ von Freydorf bei den Akteuren vor und hinter der Bühne, bevor man die Stimmung zügig Richtung Siedepunkt treibt. Die konstante Bewegung auf der Bühne überträgt sich schnell in die vorderen Reihen, wo das komplette Programm abgespielt wird: Klatschen, singen, hüpfen, moshen und zum Bandklassiker „Worlds Apart“ auch ein amtlicher Circle Pit. Frösteln muss nach den letzten verklungenen Tönen dann wirklich niemand mehr.

Mitsingen bis zum Umfallen

Eine dankbare Vorlage, die die Rostocker von Dritte Wahl im Anschluss dankbar aufnehmen – und sogar noch toppen können. Lauter als bei den Punkrockern wird an diesem Wochenende nur sehr selten mitgesungen. Da fällt dann auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht, dass Basser Stefan Ladwig stimmlich etwas angeschlagen ist. Die wenigen Lücken, die entstehen, fängt das Gößnitzer Publikum mehr als ausreichend auf.

Auch bei den kurzfristig für Die Apokalyptischen Reiter eingesprungenen Headlinern von Mono Inc. sowie den den Abend beschließenden Monomann bleibt der Stimmungspegel hoch. Ein versöhnlicher Abschluss für einen zwiespältigen Tag.

Krautrock zum Warmwerden

Der jedoch bildet, zumindest was die Stimmung angeht, letztlich nur die Ouvertüre für die zweite Runde am Sonnabend. Die Wolken haben sich verzogen, stattdessen herrscht strahlender Sonnenschein, als zum Nachmittag Wucan die Bühne betreten. Zwar sind die Reihen nach dem zuvor dargebotenen Kraftblues von Monokel noch etwas licht, das ändert sich jedoch schnell. Die Dresdner suhlen sich während ihres Auftritts nicht nur optisch tief im Krautrock der 70er, sondern zünden auch sonst ein wahres Melodiefeuerwerk. Dreh-, Angel- und Blickpunkt des Ganzen ist Frontfrau Francis Tobolsky, die nicht nur an Gitarre, Querflöte oder Teremin glänzt, sondern auch stimmlich von der tiefen Rockröhre bis zu glockenklar-hohen Tönen die gesamte Bandbreite abdeckt. Dass man neben eigenem Material auch noch eine Coverversion der Klaus-Renft-Combo und zum Abschluss eine ausladende Variante von Diamond Heads „Am I Evil“ zum Besten gibt, wird in Gößnitz mehr als wohlwollend quittiert. Der Applaus für den bärenstarken Auftritt ist mehr als gerechtfertigt.

Schwedische Finnen

Nicht ganz so laut fällt dann der Zuspruch für High Fighter aus Hamburg aus. Zwar dröhnt der fiese Stil-Cocktail aus Stoner, Doom und Sludge enorm kraftvoll aus den Boxen und Sängerin Mona Miluski beeindruckt mit aggressiven Shouts. Auf die Dauer fehlt der knallharten Melange jedoch ein wenig die Abwechslung – was indes nicht wenige Fans davon abhält, trotzdem kräftig das Haupthaar zu schütteln.

Zum frühen Abend biegt das Gößnitz Open Air schließlich auf die Zielgerade ein – und auf der ist vor allem eines angesagt: jede Menge Partystimmung. Da kommen die Nordmänner von Finntroll gerade recht, deren eingängiger Mix aus finnischer Humppa und Black-Metal-Elementen auch in Gößnitz sofort verfängt. „Sieht ja doch aus, als hätten sich einige dieses Jahr Wacken geschenkt“, frotzelt Frontmann Matthias Lillmans mit Blick auf das zeitgleich steigende Metal-Mekka im hohen Norden. Zumindest in Sachen Feierlaune stehen die Gößnitzer dem Mega-Event in nichts nach, die Masse vor der Bühne steht während Songs wie „Trollhammaren“ jedenfalls keine Minute still. Und sie ist – angesichts der komplett schwedischen (!) Lyrik – erstaunlich textsicher unterwegs.

Piraten-Party mit Quietscheente

Dass das Ende der Feier-Fahnenstange noch damit noch lange nicht erreicht ist, macht im Anschluss schon der Blick auf die Bühne deutlich. Neben einem quietschbunten Backdrop tummelt sich dort auch eine überdimensionierte Quietscheente. Ja, den Schotten von Alestorm sitzt der Schalk gehörig im Nacken. Ausgestattet mit verboten kurzen Synthetik-Sporthosen, neonfarbenen Baseball-Kappen und gleich mehreren Keyboards lässt das Quintett seinen Pirate-Metal über die Wiese krachen. Auf der Bühne wird mit mitunter herrlich sinnfreien Ansagen ordentlich geblödelt, vor den Brettern wogt die Masse, fliegen Becher, Dosen, Klopapierrollen und, ja, -bürsten. Dass die meisten Songs eher gleichförmig daher kommen, stört die wenigsten und bis zum abschließenden „We Drink Your Beer“ fließt der Gerstensaft in Strömen.

Brachiales Vor-Finale

Den fulminanten (Vor-)Schlusspunkt setzen schließlich Oomph!, die direkt energiegeladen und hochpolitisch mit „TRRR – FCKN – HTLR“ in ihr Set einsteigen. „Habt ihr noch Bock?“, will Fronter Gero Doi von den Fans wissen. Und ja, den haben sie. Was folgt, ist ein Parforce-Ritt quer durch die Discographie der Braunschweiger, bei dem hornalte Klassiker ebenso bejubelt werden wie brandaktuelles Material der neuen Scheibe „Ritual“. Der Sound ist zwar anfangs etwas undifferenziert, später dann jedoch brachial, die Band gut aufgelegt, das Publikum begeistert.

Mit den Klängen von 44 Leningrad werden die Fans schließlich in die Nacht entlassen. Viel Licht, ein wenig Schatten – sowohl beim Wetter als auch bei der Bandauswahl hat auch die 27. Auflage des Gößnitz Open Air wieder vieles richtig gemacht. Wer braucht da schon Wacken.

Von Bastian Fischer