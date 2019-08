Rositz

Auch bei Bürgermeister Steffen Stange steigt die Vorfreude. Denn in rund drei Wochen wird im Herzen der einstigen Chemiearbeitergemeinde Rositz auf dem Festareal an der Goethestraße wieder die traditionelle Kirmes gefeiert. „Das viertägige Fest, dass vom 12. bis zum 15. September seine 28. Auflage erlebt, gehört schon lange zu den größten seiner Art in der Region“, unterstreicht das parteilose Gemeindeoberhaupt mit sichtlichem Stolz.

Um so ein umfangreiches Programm (siehe Kasten unten) zusammen zu stellen, braucht es aber die tatkräftige Unterstützung vieler Einzelhelfer und Vereine. „Und darauf können wir jedes Jahr bauen“, unterstreicht Stange. Unter anderem auch auf Getränkegroßhändler und Eventorganisator Uwe Patzelt aus Altenburg, der seit mehr als zehn Jahren die Organisation des Rahmenprogramms sowie die Bewirtschaftung des Festzeltes übernimmt. „Wir arbeiten da sehr gut als Gemeinde zusammen.“

Umfangreiches Programm

Auch der Mix zwischen Traditionspflege und prallbuntem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt stimmt wieder. Bei der diesjährigen Kirmes werden aber nicht nur traditionell die alten bäuerlichen Bräuche gepflegt, sondern steht ebenso die Bergbautradition des Ortes im Mittelpunkt. Aus gutem Grund: Die im Ort ansässige Bergbrüderschaft feiert ihr zehnjähriges Bestehen. „Weshalb sich das Thema Bergbau wie ein roter Faden durch die gesamte Kirmes zieht“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Deshalb wird der Festumzug auch von einer Bergparade mit rund 150 Bergleuten aus Sachsen, Thüringen sowie erstmals Tschechien eröffnet. „Aufgelockert wird unser Festumzug zudem durch mindestens fünf Musikkapellen“, kündigt Stange an.

Festumzug mit Bergparade

Ein Hingucker im Festumzug dürfte auch die Kutsche mit der Kirmeskönigin sein. Als Hoheit mit der laufen Nummer 13 fungiert seit nunmehr drei Jahren Saskia Schmidt, für die diese Kirmes zugleich eine Art Abschiedstour bedeutet. „Nach drei Jahren Amtszeit ist es ja üblich, eine Nachfolgerin zu finden. Und in diesem Jahr brauchte es dazu keinen Aufruf, damit sich interessierte Bewerberinnen beim Heimatverein melden. Vielmehr hatte schon im Vorfeld eine potenzielle Nachfolgerin ihr Interesse auf das wichtige Amt bekundet. Michelle Hahne wird dann am Kirmessamstag das Zepter als 14. Kirmeskönigin von Saskia Schmidt übernehmen“, kündigt Stange vorab an.

Markttreiben und alte Gewerke

Alte Traditionen und Gewerke leben auch am Sonntag beim Handwerker- und Bauernmarkt auf der Festwiese fort. Es ist schon ungemein spannend und sehenswert, dort an den einzelnen Ständen alte und teilweise schon längst ausgestorbene alte Gewerke wieder aufleben. „Wir haben da zum Beispiel aus dem Erzgebirge einen Handwerker da, der zeigt, wie aus Holz eine Dachrinne entsteht, was es schon seit hunderten von Jahren so nicht mehr gibt.“

Lehrreiches wie Wissenswertes kann der Besucher auch vom anwesenden Pomologen erfahren, der eine kleine Ausstellung diverser Obstsorten präsentiert und zudem eine Sortenbestimmung anbietet. Traditionell war zur Kirmes auch ein Pilzberater nebst kleiner Ausstellung vor Ort und bot seine Dienste dort an. Was in den beiden zurückliegenden Jahren aber leider wegen Trockenheit und damit fehlender Pilze flach fiel.

Das Programm Festzelt Donnerstag 20.30 Uhr: Doppeldeckerparty mit Biba & Die Butzemänner Freitag 19.30 Uhr: „Wir rocken die Krimes“ Warm up mit DJ Steffen Flash 22 Uhr: Depeche Mode Revival ab 0 Uhr: Aftershowparty 1 Uhr: Marc Heydecke Sonnabend 16 Uhr: Eröffnung der Kirmes mit dem Setzen der Kirmeskrone, Altenburger Mundart, Konzert vom Großen Bergmusikkorps „Glück Auf“ Oelsnitz. 20 Uhr: Warm up mit DJ Boofi 22 Uhr: 2. Rositzer Schlagerparty mit Oppa und die Schlagerenkel. 1 Uhr: Aftershowparty mit Holly & Jonsen Sonntag 12 Uhr: Big Ben Dix Band 14 bis 17.30 Uhr: Musik & Show nonstop mit Schalmeienkapelle Thierbach, Schmöllner Cheerleader „ Fying Eagles“ und Sportgymnasium Chemnitz. Festplatz/Festwiese Freitag 10 Uhr: „Stunde der Begegnung“ (Menschen mit Behinderung fahren kostenfrei mit den Fahrgeschäften) 16 Uhr: Rummeltreiben der Schausteller ca. 19 Uhr: Platzkonzert mit dem Spielmannszug Altenburg ca. 19.30 Uhr: Großer bergmännischer Lampion- und Fackelumzug mit der Spielmannszug Altenburg & Bergbrüderschaft Rositz/ Meuselwitz 20.30 Uhr Riesen-Lasershow Sonnabend 9 bis 18 Uhr: 7. Rositzer Flohmarkt auf dem Parkplatz Parkanlage „Bäume des Jahres“ (auch Sonntag) 14 Uhr: Rummeltreiben der Schausteller 14 bis 18 Uhr: Buntes Kinderprogramm: Rollenrutsche, große Hüpfburg, Ballonmodellage, Glücksrad u.v.m. 16 Uhr: Das Pfannkuchentheater „Die gestohlene Zeit“ 22 Uhr: Feuerwerk Sonntag 11 bis 17 Uhr: Großer Handwerker- & Bauernmarkt 14 bis 17.30 Uhr: Buntes Kinderprogramm Evangelische Kirche Freitag 17.30 Uhr: Kirmes Chorkonzert anlässlich des Jubiläums „10 Jahre Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier“ mit dem Bergmannschor „Sachsentreue“ Neuwürschnitz.

Von Jörg Wolf