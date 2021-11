2G oder 3G-Plus in vielen Bereichen Pflicht: Altenburger Land zieht Daumenschrauben an

Altenburg/Schmölln

Das Altenburger Land zieht angesichts der angespannten Corona-Lage die Daumenschrauben an. Ab dem morgigen Freitag gilt wie angekündigt im Landkreis eine neue Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie.

Inzidenz klettert auf 436,9

Ein Schritt, der letztlich ohne wirkliche Alternative war: Nachdem der Landkreis am Wochenende die Warnstufe 3 erreicht hatte, war Landrat Uwe Melzer (CDU) verpflichtet, gemäß der Corona-Verordnung des Freistaats verschärfte Maßnahmen zu ergreifen. Diese waren nicht zuletzt deswegen notwendig geworden, da sich das Infektionsgeschehen inzwischen über den kompletten Landkreis verteilt, wie Landratsamts-Sprecherin Jana Fuchs mitteilt. Hinzu kommen weitere 115 Neuinfektionen, die am Mittwoch bekannt wurden, wodurch die 7-Tage-Inzidenz auf 436,9 steigt. Zudem sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Um insbesondere die Kontaktverfolgung abzusichern, haben inzwischen zudem erneut Bundeswehrsoldaten ihren Dienst im Gesundheitsamt aufgenommen (LVZ berichtete).

Erweiterte Maskenpflicht unter freiem Himmel

Konkret gilt mit Inkrafttreten der neuen Verfügung eine sogenannte erweiterte Maskenpflicht in Situationen, in denen die gesetzlichen Mindestabstände von 1,50 Metern nicht eingehalten werden können – und zwar auch unter freiem Himmel, insbesondere in Warteschlangen, auf Wochenmärkten und an Bushaltestellen.

Im Landratsamt wurde in dieser Woche eine neue Corona-Allgemeinverfügung erarbeitet. Quelle: Mario Jahn

2G oder 3G-Plus bei öffentlichen Veranstaltungen Pflicht

Auch Veranstalter und Betreiber müssen sich auf strengere Regelungen einstellen. Sie sind nun bei öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen verpflichtet, wahlweise auf ein 2G- oder 3G-Plus-Modell zu setzen. In ersterem Fall erhalten nur nachweislich Geimpfte oder Genesene Zutritt, in der zweiten Variante werden zusätzlich ausschließlich negative PCR-Tests akzeptiert. Die Regelung erstreckt sich neben kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, Theater-, Kino-, Opern- und Konzertaufführungen auch auf Reisebusveranstaltungen, Diskotheken und Tanzveranstaltungen sowie Prostitutionsstätten.

In einigen Bereichen bleibt 3G bestehen

Für nicht öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden, für Gaststätten, entgeltliche Übernachtungsangebote, Schwimmbäder, Thermen und Saunen, Fitnessstudios und Sporthallen (ausgenommen sind Schwimm- und Sportunterricht sowie der organisierte Sportbetrieb) gilt weiterhin die 3G-Regel. Bei dieser genügt auch die Vorlage eines negativen Antigenschnelltests, sofern die betreffende Person nicht vollständig geimpft oder genesen ist. Ein PCR-Test ist in diesem Bereich hingegen nicht zwingend erforderlich. Die Allgemeinverfügung soll zunächst bis zum 24. November gelten.

Großteil der positiv Getesteten ist doppelt Geimpft

Parallel sind weitere Einzelheiten zum Infektionsgeschehen in mehreren Senioreneinrichtungen im Schmöllner Raum bekannt geworden (LVZ berichtete). Inzwischen sind in den Heimen „Am Brauereiteich“, „Schloss Löbichau“ und „Am Brückenplatz“ 28 infizierte Mitarbeiter und 61 betroffene Bewohner bekannt. Rund die Hälfte der positiv getesteten Pflegekräfte und etwa 90 Prozent der Seniorinnen und Senioren seien dabei doppelt geimpft, teilt die Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mit.

Das Seniorenheim „Am Brückenplatz“ in Schmölln ist eine von mehreren betroffenen Einrichtungen. Quelle: Vanessa Gregor

Keine externen Besucher mehr in Häusern erlaubt

Während nicht klar ist, wie genau der Erreger in die Häuser gelangt ist, werden bereits umfassende Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So sollen in der kommenden Woche Booster-Impfungen durchgeführt werden, parallel seien bereits bestehende Impftermine vorgezogen worden, heißt es weiter. Parallel werden, zusätzlich zur bereits geltenden 3G-Regel sowie regelmäßigen Tests und Impfangeboten weitere Schritte umgesetzt. Ab sofort sind in allen betroffenen Einrichtungen keine externen Besucher mehr erlaubt, lediglich Ärzte und Therapeuten für medizinisch notwendige Behandlungen erhalten Zutritt. Auch werde man zum Teil „Isolierbereiche“ einrichten, die Mahlzeiten von den Bewohnern nur noch im Zimmer eingenommen.

Treffen im Freien möglich

Gänzlich eingeschränkt wird die Bewegungsfreiheit der Senioren allerdings nicht. So sind Spaziergänge im Freien ebenso weiter erlaubt wie Treffen mit Angehörigen – die allerdings nur außerhalb der Einrichtung und nach vorheriger telefonischer Anmeldung auf den entsprechenden Wohnebenen stattfinden dürfen. Die Zutrittsregulierung erfolgt dabei unter 3G-Bedingungen, der Nachweis wird an den Eingängen kontrolliert. Vor Ort werden dabei keine Schnelltests durchgeführt.

Um zudem auszuschließen, dass Senioren etwa nach einem Besuch von Familienfeiern den Erreger zurück in die Einrichtung tragen, soll jeder Rückkehrer vor Betreten des Heimes einen negativen Test vorlegen müssen, heißt es auf Nachfrage.

Von Bastian Fischer