3-G-Regelung im Altenburger Land: Das sagen Gastronomen, Schwimmbäder, Vereine

Altenburger Land

Seit der neuen Woche greift die Allgemeinverfügung für das Altenburger Land, die vor allem im Freizeitbereich verschärft auf die 3-G-Regelung setzt, nach der nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt erhalten. Die LVZ hat sich in verschiedenen Einrichtungen umgehört.

Olaf Schmidt, Abteilungsleiter vom SV Aufbau Altenburg, hat mit seinen Handballerinnen und Handballern am Wochenende schon einen Testlauf für die 3-G-Regelung gewagt, die seit diesem Montag greift. Stichprobenartig hat er Geimpft-, Genesenen- und Getestet-Nachweise prüfen lassen und außerdem zusätzlich auf eine Kontaktnachverfolgung gesetzt, obwohl diese mit der 3-G-Regelung nicht zwingend notwendig wäre. „So viele Leute waren gar nicht da am Samstag“, erzählt Schmidt. „Vielleicht 70 – und dann noch die Spielerinnen und Spieler dazu.“ Der neuen Verordnung sieht er gelassen entgegen, weil es auch weder bei Publikum noch Spielerinnen am Wochenende Probleme oder Unmut gab.

Schwimmhalle Altenburg: „Es werden auch einige meckern“

Oliver Heber, Leiter der Schwimmhalle Altenburg, rechnet mit gemischten Reaktionen auf die neue Verordnung. Das Hallenbad kontrolliert ab dem Dienstag den 3-G-Nachweis, daher kann er vorerst nur Vermutungen anstellen. „Es wird diejenigen geben, die einsichtig sind. Aber es werden auch einige meckern. Inwieweit wir das dann entkräften können, wird sich zeigen.“ Viele Kundinnen und Kunden hätten sich schon im Vorhinein informiert, unter welchen Bedingungen die Schwimmhalle betreten werden kann. „Aber wer sich nicht informiert, da kann es natürlich sein, dass wir diejenigen nicht reinlassen können“, betont er. Wer genau den Nachweis zusammen mit einem Lichtbildausweis kontrollieren wird, kann Heber noch nicht sagen. „Wir haben natürlich Personal im Haus: Schwimmmeister, Kassierer. Aber welchen Umfang das Kontrollieren einnehmen wird, das sehen wir ab Dienstag.“

Tatami Schmölln: „Viele lassen sich abschrecken“

Im Tatami in Schmölln gilt die 3-G-Regelung schon seit vergangener Woche und Severin Kühnast, Geschäftsführer der Stadtwerke und Betreiber des Schwimmbads, konnte einen merklichen Besucherschwund feststellen. „Viele lassen sich davon abschrecken, extra 15 Euro für einen Test zu zahlen und dann noch den Eintritt ins Bad.“ Die Kontrolle übernimmt das Kassenpersonal und sieht sich neben dem zusätzliche Aufwand mit Kontaktnachverfolgung auch noch einer emotionalen Belastung ausgesetzt: „Viele denken, wir würden die Regeln machen und lassen ihren Frust an uns aus.“ Von den drei Gs hätte sich Kühnast zumindest einen wirtschaftlichen Vorteil erhofft, aber daraus wurde nichts: Immer noch muss sich das Tatami an eine Besucherbeschränkung halten. „Das finde ich ziemlich unlogisch. Vor allem nach dieser Zeit, die uns Bäder arg gebeutelt hat.“ Dennoch sei alles besser als eine erneute komplette Schließung.

Poschwitzer Höhe: „Ich sehe das entspannt“

Sieht die neue Verordnung und deren Umsetzung entspannt: Jörg Wenzel von der Poschwitzer Höhe. Quelle: Mario Jahn

Jörg Wenzel von der Poschwitzer Höhe sieht in der neuen Verordnung keinen Stressfaktor. „Wir begrüßen unsere Gäste doch sowieso, wenn sie hereinkommen. Dann können wir nebenbei auch gleich kurz kontrollieren, ob sie einen Nachweis haben.“ Logistisch gesehen sei das unproblematisch. Es macht ihm nur etwas Sorgen, dass Grüppchen, zu denen Ungeimpfte gehören, mal spontan ausbleiben, weil jemand keinen Test machen konnte. „Aber ansonsten sehe ich das entspannt.“ Dass Gäste Probleme machen könnten, die sich nicht testen lassen möchten, befürchtet Wenzel nicht. „Meine Gäste sind nicht so. Die kennen wir und die wissen, dass es uns nur schaden würde, wenn eine externe Kontrolle Ungetestete in unserem Lokal entdeckt.“

Ratskeller: „Die Grauzone ist einfach verschwunden“

Im Ratskeller Altenburg stehen die neuen Bestimmungen gleich am Eingang. Quelle: Mario Jahn

Bei Daniela Wolf im Ratskeller Altenburg lässt sich die Nachweiskontrolle unkompliziert durchführen. „Die Gäste werden durch die hohe Nachfrage momentan sowieso platziert, müssen vorne warten und können dann auch gleich ihren Nachweis vorlegen.“ Zusätzliches Kontrollpersonal braucht sie dadurch nicht und viele Gästen kämen schon mit hochgerecktem QR-Code. „Das ist ja mittlerweile gang und gäbe, europaweit.“ Dass die Gastronomen nun die Allgemeinverfügung aus dem Landratsamt im Rücken hätten, helfe enorm bei der Durchsetzung – denn eine Wahl gibt es nicht mehr, ob die 3-G-Regel im jeweiligen Lokal greift oder nicht.

Was sie als sehr belastend empfindet, ist das Schwarz-Weiß-Denken, das sich in der Gesellschaft immer weiter verschärft habe. „Diese wunderschöne, weite Grauzone ist einfach verschwunden.“ Die Gäste, die mit der 3-G-Regelung nicht einverstanden seien, ließen es den Ratskeller auch deutlich spüren, zum Beispiel mit provokativen Absagen. „Aber die Auslastung leidet nicht unter der Regelung“, erzählt Wolf beruhigt. „Die Anzahl von Reservierungen ist enorm gestiegen.“

Von Katharina Stork