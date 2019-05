Starkenberg

Das Objekt der Begierde hatte er willkürlich gewählt, die Erinnerungen an die Tat liegen im Nebel. Am Montagnachmittag musste sich ein 30-Jähriger vor dem Landgericht Gera für einen Einbruch verantworten. Er soll im Jahr 2016 in der Gemeinde Starkenberg in ein Haus im Ortsteil Neuposa eingestiegen sein. Diebstahl und Computerbetrug lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft.

Der gebürtige Kosovare räumte seine Schuld von Beginn an ein, rekapitulierte das Geschehen jedoch an vielen Stellen bruchstückhaft – der vergangenen Zeit und dem damals täglichen Marihuana-Konsum geschuldet. Die Tat war nur eine von vielen auf einer schier endlosen Liste, die die Biografie des dreifachen Familienvaters säumt. In Handschellen betrat er den Saal, von der Polizei aus der Justizvollzugsanstalt Werl bei Dortmund eskortiert. Dort sitzt der 30-Jährige bereits eine sechsjährige Haftstrafe ab. Oben drauf kamen am Ende der Verhandlung noch ein Jahr und zehn Monate.

Ein Diebes-Duo, das sich kaum kennt

Sechs Tage vor Weihnachten fuhr der Angeklagte am frühen Vormittag mit einem, wie er sagt, „Kollegen“ durch die Gegend. Wie dieser heißt und wo er lebt, das wusste er nicht. „Eine Zufallsbekanntschaft“, nannte es seine Verteidigerin. Bis zum Ende der Verhandlung blieb unschlüssig, ob der gebürtige Kosovare seinen Kompagnon deckte oder sich ihre Bekanntschaft tatsächlich nur auf einen Tag beschränkte.

Auf der Anklagebank landete jedenfalls nur der 30-Jährige, der mittels einer DNA-Spur an der gefundenen Beute-Tasche überführt wurde. Ein Jahr hatte es gedauert, bis diese Spur einen Treffer ergab. Eine Tatsache, die das Landgericht Gera im Laufe der Verhandlung mehrfach monierte. Vor allem mit Blick auf die Verfahrensführung seiner etlichen anderen Delikte. Der Einbruch lag bereits ein Jahr vor den beiden Vergehen, für die der Familienvater aktuell einsitzt, und hätte an dieser Stelle mitverhandelt werden können.

„Einfach dort rein, wo niemand Zuhause war“

An besagtem 18. Dezember brauchten die Täter Geld. „Um im Casino zu spielen“, wie der Beklagte begründete. Sie hielten mit dem geliehenen Wagen eines Freundes in der Bergmannstraße und stiegen über die Terrassentür in ein Haus ein. „Es war uns egal, welches. Einfach dort rein, wo niemand Zuhause war“, so die nüchterne Antwort auf die Frage der Richterin nach der Auswahl des Objektes. Hauptsache ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Auch hier war der „Zufall“ das Wort der Stunde. Getroffen hat es eine dreiköpfige Familie.

Schnelles Geld mit der Kreditkarte

Die beiden Einbrecher erbeuteten eine silberne Blechkassette, deren Inhalt auf einen Wert von etwa 2000 Euro beziffert wurde. Neben wichtigen persönlichen Dokumenten und Schmuck lagen dort auch die Kreditkarten des Ehepaares verwahrt. Prepaid-Modelle, die auch ohne Pin genutzt werden können. Nach der ersten Auszahlung von jeweils 500 Euro blieben beide jedoch im Automatenbauch hängen – Glück im Unglück für den 56-jährigen Kraftfahrer und die 59-Jährige Sachbearbeiterin. Das Geld haben sie inzwischen wieder.

Wichtige Papiere, wie Reisepässe, Impfausweise und Fahrzeugschein, wurden noch am selben Tag auf einer nah liegenden Mülldeponie gefunden. Einzig der Schmuck tauchte bis heute nicht wieder auf. „Das waren keine Kostbarkeiten, sie hatten aber einen persönlichen Wert“, erzählte die Geschädigte mit leiser Stimme. Ein Anhänger für den Mann, alte Eheringe. Dinge, deren Wert nicht mit Geld aufzuwiegen sind, wie die Richterin im späteren Verlauf anmahnte.

Traumatisch vor allem für die Tochter

Im Gegensatz zu ihrem Mann mied die 59-Jährige den Blick des jungen Kosovaren konstant, während sie von den Geschehnissen berichtete. Auch den Versuch einer Entschuldigung wischte sie verunsichert bei Seite. Nach dem Einbruch hätte die Familie eine schwere Zeit gehabt, erzählt sie. Das gesamte Haus wurde mit Alarm-Meldern ausgestattet. Viel wurde investiert, damit sowas nicht noch mal passiert. „Besonders schlimm war es für unsere Tochter. Sie konnte monatelang nicht alleine bleiben. Ist immer zur Oma gegangen, wenn wir weg waren.“ Der heute 21-Jährigen gehe es inzwischen besser, aber dennoch.

„Sich sicher und geborgen in seinen vier Wänden zu fühlen, das ist nach so einer Erfahrung vorbei. Das geht tief in die Intimsphäre“, tadelte die Richterin in ihrem Urteilsspruch. Der Angeklagte konnte kaum mehr als schuldbewusst nicken, wurde er doch selbst, nach begangener Tat, Opfer eines Einbruches.

Von Lisa Schliep