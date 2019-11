Starkenberg

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Donnerstagfrüh kurz vor 7 Uhr auf der Kreisstraße 212 zwischen Monstab und Starkenberg.

Am Abzweig Großröda geriet der 30-jährige Fahrer eines Pkw Opel von der Fahrbahn ab und stieß mit einem angrenzenden Baum zusammen. „Der Fahrer war von Monstab in Richtung Kostitz unterwegs. Die Ursachen, die letztendlich zu dem Unfall führten, sind derzeit noch völlig unklar. Entsprechende Ermittlungen dazu laufen“, so Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera. Trotz schnell eingeleiteter medizinischer Versorgung durch Ersthelfer und hinzugerufenen Rettungskräften verstarb der 30-Jährige noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren aus Starkenberg sowie Meuselwitz. Zum Unfallhergang hat die Altenburger Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die Straße bis circa 9.20 Uhr komplett gesperrt.

Von Jörg Wolf