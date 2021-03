30 Jahre Tapeten und Malerbedarf: Frank Hammerschmidt und Kollegen feiern Jubiläum

Altenburg

Im März 1991 öffnete Frank Hammerschmidt in Altenburg seinen Handel für Malerbedarf und Tapeten. Damals noch in der Kesselgasse 15. Dass zum Start noch aus 28 Quadratmetern bestehende Geschäft beläuft sich mittlerweile auf 800 Quadratmeter, davon stehen 300 dem Verkauf zur Verfügung.

Veränderung des Bedarfs im Laufe der Zeit

Es hat sich vieles verändert in 30 Jahren. Frank Hammerschmidt kann davon reichlich erzählen. Zum einen natürlich Mode und Geschmäcker. „Hauptsächlich verändern sich die Trends in der Innengestaltung“, sagt der 59-jährige. „Beispielsweise in der Auswahl der Tapeten. Mal sind Raufasertapeten angesagt, dann wieder steigt die Nachfrage nach glatten Tapeten.“

Aber auch 30 Jahre Selbstständigkeit sind ein Wechselbad der Gefühle: „Das ist wie eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen.“ 2002 beispielsweise war der Baufachhandel an einem Tiefpunkt angelangt, berichtet Frank Hammerschmidt. „Wir hatten mit massiven Einbußen zu kämpfen, weil diverse Handwerksbetriebe ihre Rechnungen nicht bezahlt haben.“ Die Ursache sei gewesen, dass es in jenem Jahr mehr Insolvenzen und Betriebsschließungen als sonst gegeben habe. „Aber auch diese Situation konnten wir meistern.“

Der Umzug als ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt in der Firmengeschichte war der Umzug des Fachhandels an den jetzigen Standort, in die Brunnenstraße. „Durch den Standortwechsel konnten wir den Betrieb erweitern. Außerdem haben wir hier mehr Parkmöglichkeiten für unsere Kunden.“ Viele von ihnen kommen regelmäßig.

Diverse Malerbetriebe sowie zahlreiche Groß- und auch Einzelhändler zählt Hammerschmidt zur Kundschaft seines Malerfachhandels. Sein Erfolgsrezept? „Die Qualität unserer Produkte in Kombination mit einer fundierten Beratung.“ Er achte darauf, dass auch seine Mitarbeiter Fachwissen mitbringen. „Nur so ist es möglich, sich so lange am Markt zu halten“, schildert der Altenburger.

Vom Maler zur Gründung eines eigenen Handels

Sein persönlicher Weg zum Geschäftsinhaber eines Fachhandels war ein kurvenreicher. Frank Hammerschmidt lernte zunächst den Beruf des Malers. Anschließend holte er das Abitur nach und absolvierte dann ein Studium als Diplomingenieur für Bauwesen. Doch das Malerhandwerk ließ ihn nicht los. „Leider durfte ich keinen Malerbetrieb eröffnen. Ich hätte erst meinen Handwerksmeister machen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wollten aber so viele ihren Meister machen, dass die Wartezeit zwei Jahre betragen hätte. Deshalb habe ich mich auf den Handel und den Großhandel konzentriert.“

Höhen und Tiefen

Bereut hat er diese Entscheidung nicht – im Gegenteil. Er komme jeden Tag gern auf Arbeit, sei dankbar für sein Team. Auch durch die Corona-Pandemie sei das Geschäft bislang gut gekommen. Frank Hammerschmidts Blick in die Zukunft: zuversichtlich.

Von Mary Anne Härtling