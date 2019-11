3000 Haushalte betroffen: Vogel legt Stromnetz lahm

Windischleuba

Zahlreiche Haushalte in den Ortslagen Windischleuba, Rositz und Ehrenhain waren am Sonntag bis zu sechs Stunden ohne Strom. Der zuständige Netzbetreiber Mitnetz informierte darüber erst am Mittwoch auf OVZ-Anfrage nach einer Bürgerbeschwerde. Demnach war gegen 7.45 Uhr ein Vogel in eine Mittelspannungs-Freileitung geflogen, wodurch eine Stromschlaufe weggebrannt sei. Durch die Spannungsschwankungen, die in Folge dessen auftraten, sei es an zwei weiteren Leitungen in Ehrenhain zu Schäden gekommen. Aufgrund der automatischen Sicherheits-Abschaltung an allen anschließenden Trafostationen, die weiteren Folgeschäden vorbeugen sollen, seien zeitweise 3000 Haushalte ohne elektrische Energie gewesen.

Ausfall teilweise bis zum Nachmittag

Die Mitarbeiter der Schaltleitungszentrale in Taucha hätten danach den Strom umgeleitet. „Dadurch konnten am Sonntag um 10 Uhr rund 2630 Haushalte wieder versorgt werden“, sagte Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba. Um 13.45 Uhr seien alle Haushalte wieder am Netz gewesen. Die Stromschlaufe sei am gleichen Tag ersetzt worden. Die beiden defekten Leitungen habe Mitnetz diese Woche repariert. Zur Stromversorgung in Ehrenhain sei während der Arbeiten eine Netzersatzanlage zum Einsatz gekommen.

Bei Stromausfall wird SMS an die Kommunen gesendet

Auf die Frage, warum die Mitnetz nicht über den Stromausfall informiert hat, antwortete Zaruba: „Bei Stromausfall wird automatisch eine SMS an die Kommunen gesendet. Ab 5000 betroffenen Haushalten wird eine Meldung auf der Mitnetz-Homepage veröffentlicht. Bei der Störungshotline 0800 2305070 kann man unter Angabe der Postleitzahl abfragen, wie lange der Ausfall ungefähr noch dauert. Das hängt immer auch davon ab, wie lange die Monteure vor Ort für die Reparatur brauchen.“

Von Pauline Szyltowski