32-Jähriger verletzt Rettungssanitäter in Schmölln – für die Helfer sind Angriffe längst Alltag

Altenburg/Schmölln

Das Thema ist nicht neu, aber es wird akuter, der Ton rauer. So fasst Uwe Werner zusammen, wie sich die Übergriffe auf Rettungsdienste in jüngerer Vergangenheit entwickelt haben. Immer wieder haben es Kolleginnen und Kollegen im Einsatz mit Beleidigungen und Gewaltandrohungen zu tun, sagt der Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe in Ostthüringen, Uwe Werner. Dann bleibe oft nur der Ruf nach der Polizei.

So wie am Dienstagabend, als der Rettungsdienst zur Gemeinschaftsunterkunft in der Schmöllner Bergstraße gerufen wurde. Ein 32-jähriger Iraker mit einer Sturzverletzung sollte gegen 20.30 Uhr ins Krankenhaus gebracht werden. Doch kaum war der Mann im Rettungswagen, trat er nach dem Sanitäter und verletzte ihn, berichtet die Polizei.

Drogen und Alkohol sind Gewalttreiber

„Sehr oft sind Drogen oder Alkohol im Spiel, wenn die Situation entgleitet“, schildert Uwe Werner. Das bestätigt auch Ulf Müller, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Altenburger Land. Insbesondere das Erlebnis verbaler Angriffe sei schon Teil des Alltagsgeschäfts. Manchmal pöbeln Patienten oder deren Angehörige, manchmal auch Autofahrer, weil ihnen der Rettungswagen die Straße versperrt. „Seit Corona sind die Leute noch merklich dünnhäutiger geworden.“

DRK und Johanniter sind Teil des Rettungsdienstzweckverbandes Ostthüringen. Das Rote Kreuz betreibt im Altenburger Land Rettungswachen in Altenburg, Meuselwitz und Klausa, die Johanniter in Göllnitz und Schmölln. Bei Alarmierungen gibt es keine festen Gebietsgrenzen – jeweils das Fahrzeug, das am schnellsten am Einsatzort sein kann, wird von der Leitstelle gerufen. Was die Rettungssanitäter und -assistenten dann vor Ort vorfinden, ist immer wieder eine Überraschung.

Fortbildungen für den Ernstfall

„Die Mitarbeiter sind in zentralen Fortbildungen geschult, um im Ernstfall zu deeskalieren, sich auf keinen Fall auf Auseinandersetzungen einzulassen“, sagt Johanniter-Chef Werner. „Lieber einen Schritt zurückgehen, so ist es in den Verhaltensrichtlinien geregelt“, erklärt DRK-Vorsitzender Müller. Und ergänzt: „Obwohl sie das immer wieder erleben, sind solche Situationen belastend für die betroffenen Kollegen.“

Doch aufrüsten, etwa mit stichsicheren Westen, kommt für beide Rettungsdienstbetreiber im Landkreis nicht infrage. „Zu schwer, im Sommer zu warm. Wir haben die Westen vor einiger Zeit schon mal im Kollegium diskutiert, doch die Resonanz war mehrheitlich ablehnend“, erinnert sich Ulf Müller.

Auch die Polizei wird angegriffen

So wird wohl weiterhin immer mal wieder die Polizei zur Seite stehen. Auch der 32-Jährige aus der Schmöllner Bergstraße wurde am Dienstag unter polizeilicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Er habe noch versucht, die Polizeibeamten zu treten – und, als das nicht gelang, zwei Polizisten bespuckt, teilt die Polizei mit. Jetzt hat er nicht nur mit seinen Verletzungen zu tun, sondern auch mit einem Ermittlungsverfahren.

Von Kay Würker