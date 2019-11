Altenburg

Wie kleine Oasen wirken Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden auf der ansonsten waldbedeckten DBU-Naturerbefläche Pöllwitzer Wald. „Durch Stürme und Borkenkäferbefall sind viele lichte Flächen entstanden. Diese Inseln im Wald sind neuer Lebensraum für Turteltauben, Baumpieper und Neuntöter, die genau solche Strukturen zwischen Wald und Offenland benötigen“, erklärt Susanne Belting, Fachliche Leiterin im DBU-Naturerbe, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ( DBU).

Eine Revierkartierung konnte im vergangenen Jahr 34 Brutvogelarten von besonderer Bedeutung auf der Fläche nachweisen. 15 davon stünden auf der Vorwarnliste oder der Roten-Liste gefährdeter Tierarten Deutschlands und Thüringens, neun würden nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie geschützt, teilt die DBU jetzt in einer Pressemeldung mit. Aber auch Höhlenbrüter wie der Raufußkauz wurden in den kleinflächigen und altholzreichen Buchenwaldbeständen entdeckt. In dem weitläufigen Nadelwaldgebiet bieten sie Höhlenbrütern wichtige Nistplätze.

„Obwohl das Untersuchungsgebiet im Pöllwitzer Wald zu 90 Prozent von Wald bedeckt ist, ist es bemerkenswert, dass bei der Kartierung auch Brutvogelarten der halboffenen Landschaft wie der Neuntöter gefunden wurden. In der heutigen Kulturlandschaft werden diese Arten immer seltener“, sagt Tobias Leikauf vom Monitoring im DBU Naturerbe, der die Kartierung betreute.

Mehr zum Thema gibt es in einem Beitrag in der aktuellen Mauritiana der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg. Band 36 kann per Mail an info@nfga.de bezogen werden.

Von ovz