Noch einmal würde es Holger Kahle nicht machen. Zumindest nicht so. Die Komplettsanierung der Grundschule Karolinum unter laufendem Betrieb sei nicht nur für Schüler und Lehrer eine große Herausforderung gewesen, sondern auch vom Bauablauf her, sagte der für die Planung verantwortliche Mitarbeiter des Sachgebiets Hochbau der Stadt Altenburg zur Pressekonferenz am Mittwochnachmittag anlässlich des nahen Projektabschlusses. „Nirgendwo konnte man durchgehend arbeiten.“ Immer wieder sei es zu Unterbrechungen gekommen.

Volle Auftragsbücher und Statikprobleme

Holger Kahle, Planer der Stadt Altenburg, möchte eine Komplettsanierung unter laufendem Betrieb nicht noch einmal machen. Quelle: Mario Jahn

Das ist aber nur ein Grund, warum die Sanierung der 1907 gebauten und zwei Jahre später als Mädchenschule eröffneten Bildungseinrichtung am Hospitalplatz mit rund 4,3 Millionen Euro (2,7 Millionen Euro Förderung) gut eine Million Euro teurer geworden ist und fast dreimal so lange dauerte wie ursprünglich geplant. So seien 2018/19 die Auftragsbücher der Baufirmen so voll gewesen, dass sie mitunter Mondpreise aufriefen oder utopische Angebote abgaben, erklärte Kahle. „Da wir diese nicht annehmen konnten, kam es immer wieder zu Neuausschreibungen.“

Auch im Treppenhaus ist der Spagat aus denkmalgerechter und moderner Sanierung gelungen. Quelle: Mario Jahn

Das kostete ebenso Zeit wie der Umstand, dass das Entfernen des alten Fußbodens in der Turnhalle ein Statikproblem nach sich zog, weil dieser tragende Teile mit stützte. „Um das zu lösen und den gewünschten federnden Sportboden hinzubekommen, mussten massive Stahlträger eingebaut werden“, so Kahle weiter und benennt damit zugleich einen Kostentreiber. „Das hat uns ein Stück weit zurückgeworfen.“

Ungleiche Deckenhöhen und -materialien in Treppenhaus und Zimmern sowie das Spannungsfeld von barrierefreier und energetischer Sanierung und Denkmalschutz taten das Übrige. So wurden aus den zum Start Ende Juni 2017 verkündeten 14 Monaten Bauzeit schließlich 38 Monate.

Aus grauer Engels-Schule wird Blickfang

Schulleiterin Silke Milczynski wirft sich mit OB André Neumann in der neuen Sporthalle die Bälle zu. Wegen Statikproblemen kam es hier zu Verzögerungen und Mehrkosten. Quelle: Mario Jahn

Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Nicht nur die Fassade erstrahlt inzwischen in leuchtendem Gelb, sondern nun machen auch drinnen Sporthalle, Flure und Klassenzimmer einen freundlichen und einladenden Eindruck. An „die graue Engels-Schule“, wie sie Schulleiterin Silke Milczynski in Anlehnung an die Nutzung als Polytechnische Oberschule zu DDR-Zeiten nannte, erinnert nichts mehr. Jetzt sei das Karolinum „ein echter Blickfang“.

Neue Umkleiden für Lehrer und Schüler. Quelle: Mario Jahn

Besonders hob Milczynski die verbesserte Akustik in den Klassenräumen hervor, die durch abgehangene und mit Sauerkrautplatten versehene Decken zustande gekommen ist. Aber auch die neue wärmedämmende Verdunklung an den aufgearbeiteten Fenstern sei toll. „Gerade auf der Südseite haben wir viel Sonne.“ Dafür, für eine neue Behindertentoilette, neue Umkleiden für Lehrer und Schüler im Erdgeschoss, den Fahrstuhl, die Entwässerungsanlage, die Überflutungen des Werkenraumes und des Schulhofes verhindern soll, sowie für die neuen Außenanlagen, die diese Woche mit dem Fußballfeld, einem Bodentrampolin und einem Klettergerüst komplettiert werden, haben sich die Entbehrungen und der ganze Aufwand gelohnt, so die Schulleiterin.

Gigantischer Aufwand mit Leben aus Kisten

In den neuen Klassenzimmern hat sich auch die Akustik durch abgehangene Decken und Dämmplatten verbessert. Quelle: Mario Jahn

Wie groß die Herausforderung war, verdeutlichte Milczynski an einigen Beispielen. Zunächst sei da über drei Jahre „viel Lärm und Dreck“ gewesen. „Wir sind von Etage zu Etage gezogen, mussten mehrfach die Klassenzimmer umräumen.“ Auch sei der Hort zeitweise in die Martin-Luther-Schule und die Gebrüder-Reichenbach-Schule ausgelagert und der Pausenhof auf eine nahe Wiese verlegt worden. Die bereits 2010 sanierte Aula habe als Lager für Umzugskisten gedient, „aus denen sich die Kollegen bedient haben, wenn sie etwas brauchten“. Kein Wunder also, dass die Schulleiterin allen Beteiligten dankte. „Wir sind stolz“, so Milczynski.

Die bereits 2010 sanierte Aula diente während der Bauzeit als Lager. Quelle: Mario Jahn

Das war auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), der neben der Verwaltungssicht durch seine Tochter auch ganz praktische Einblicke in die Folgen der Bauarbeiten bekam. „Der Drahtseilakt ist gelungen“, sagte der Rathauschef und berichtete von der schlammigen Schulhof-Wiese, sobald es geregnet hatte. Seiner Tochter habe die Sanierungszeit jedenfalls nicht geschadet. „Wir stehen kurz vor der Fertigstellung eines Invests in die Zukunft“, erklärte er mit Blick darauf, dass die 183 Schüler des Karolinum nun eine moderne wettbewerbsfähige Schule haben.

OB kündigt weitere Komplettsanierungen an

An den Außenanlagen finden derzeit noch letzte Arbeiten statt, die aber diese Woche abgeschlossen werden sollen. Quelle: Mario Jahn

Neben dringend notwendigen und laufenden Arbeiten an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt kündigte Neumann für die nächsten Jahre zugleich die Komplettsanierung aller Altenburger Bildungseinrichtungen an. „Wir machen weiter, haben weitere Kraftaktblöcke vor uns und werden das nach und nach angehen“, sagte er vor dem Hintergrund, dass das Stadtsäckel nicht alles auf einmal zulässt. Verwaltungsintern plane man als nächstes, die Erich-Mäder-Schule grundhaft zu modernisieren. Wann sei noch nicht klar, zudem müsse der Stadtrat zustimmen.

Sieht also ganz so aus, als müsste Holger Kahle doch noch einmal eine Komplettsanierung bei laufendem Betrieb planen.

Von Thomas Haegeler