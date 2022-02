400 000 Euro für die Altkirchener Grundschule: Hofsanierung kommt

Altkirchen/Schmölln

„Angestoßen haben wir das schon vor rund zehn Jahren“, sagt Katrin Schulze, Schulleiterin der Grundschule Altkirchen. „Damals hatten wir Studenten von der FH Erfurt hier, die haben uns und die Schüler befragt, wie wir uns den Schulhof vorstellen.“ Die Gestaltungsvorschläge fanden Gehör, passiert ist allerdings längere Zeit nichts. Bis jetzt.

Denn nun hat der Kreistag des Altenburger Landes die Vergabe von Bauleistungen beschlossen. Für etwas mehr als 400 000 Euro kann der Schulhof in Altkirchen umgebaut und neu gestaltet werden. Die Schulleiterin freut es, auch wenn zwischen ersten Planungen und der Umsetzung viel Zeit vergangen ist. Ein Grund dafür sind Arbeiten im Untergrund, beispielsweise am Abwasser, die vorab abgeschlossen werden mussten. „Das ist nun vor kurzem passiert“, so Schulze weiter. Der Hof ist bereit für die nächsten Schritte.

Ein neues Klettergerüst steht bereits in Altkirchen. Jetzt folgt mehr. Quelle: Mario Jahn

Erste Arbeiten bereits mit Hilfe von Förderverein und Fördermitteln

In der Zwischenzeit haben aber auch die Schüler, Lehrer und Eltern unter anderem mit der Hilfe von Lotto-Fördermitteln und dem Förderverein der Schule selber für Neues auf dem Gelände in Altkirchen gesorgt. Ein Klettergerüst wurde gebaut, eine Lese-Ecke und eine Sitzgruppe sind entstanden. Das Geld dafür, so Schulze, kam sogar teils von den Schülern. Die hatten mit ihren Entwürfen für den Schulhof am Wettbewerb teilgenommen – erfolgreich. 3000 Euro gab es 2012 dafür.

Mit den weiteren Arbeiten wird der Hof in zwei große Flächen aufgeteilt, so Katrin Schulze.

Auf der einen soll eine sportlicher Bereich entstehen, mit einem Bolzplatz und Tischtennisplatten. Im anderen Abschnitt, mit Sandkasten, kann geklettert werden. „Wir wollen für alle Kinder etwas schaffen“, sagt die Direktorin dazu.

Die Kinder, die vor zehn Jahren ihre Wünsche für die Gestaltung des Schulhofes abgaben, sind nicht mehr an der Schule. Allerdings überlegt Schulze, sie und auch die Studenten von damals einzuladen, sobald der Hof fertig ist. Die nächsten Schritte kommen nach den Winterferien. Dann wird es eine Baubesprechung geben, so Schulze. Die Arbeiten am Schulhofgelände sind vom Kreistag bereits vergeben. Gebaut wird von der Firma TTW Tiefbau und Transport GmbH aus Weida.

Von Vanessa Gregor