Altenburg

Eine Premiere steht an im Altenburger Land: Unter dem Motto „Everything is a Game“ startet am Freitag das erste Filmfest Altenburg unter Federführung der Mediakult Altenburg.

Aus 2640 internationalen Einreichungen haben Festivalinitiator Mike Langer und Manuel Kressin 42 Filme kuratiert, die am Sonnabe...