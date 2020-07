Kostenlos bis 19:03 Uhr 4200 Quadratmeter für Logistik & Co.: Bluechip baut in Meuselwitz an

Viel tut sich derzeit auf dem Gelände der Bluechip Computer AG in Meuselwitz: Der PC-Produzent und IT-Dienstleister erweitert seinen Stammsitz um eine neue Halle. Künftig soll die Logistik zentral in der Schnauderstadt organisiert werden. Und auch abseits davon hat das Unternehmen positive Nachrichten in Zeiten von Corona zu vermelden.