50 Jahre Studio Bildende Kunst in Altenburg – eine Erfolgsgeschichte

Altenburg

Das Studio Bildende Kunst des Altenburger Lindenau-Museums hat viele Gesichter. Denn das sind nicht nur all jene, die die vielfältigen Kurse besuchen, sondern auch namhafte Künstlerinnen und Künstler als Dozenten sowie ein rühriger Förderverein. Jeweils ein Vertreter sowie die neue Leiterin erzählen, was sie mit der außergewöhnlichen, nun seit einem halben Jahrhundert bestehenden Kunstschule verbindet.

Marianne Maul. Quelle: Gustav Franz

Marianne Maul (91),pensionierte Lehrerin, Kursteilnehmerin:

„Ich hatte bei einem Kollegen im Garten wunderbare, selbstgefertigte Keramiken gesehen. Das wollte ich auch. Doch zu DDR-Zeiten war das gar nicht so einfach, Einlass ins Studio zu bekommen. Ich musste mich in einem Probe-Jahr erstmal bewähren. Aber ich habe mich wohl nicht ganz schlecht angestellt und durfte bleiben. Seit 1974 gehöre ich einem Keramik-Zirkel an. Wir waren meistens so zwischen zehn und zwölf Kursteilnehmer und mit der Zeit eine richtig dufte Truppe. Da viele um 16 Uhr direkt von Arbeit kamen, haben wir eben nicht bis 20 Uhr nur gewerkelt, sondern zwischendurch eine Pause gemacht, oft gemeinsam Abendbrot gegessen und über Gott und die Welt geredet. Seit der Wende ist das leider etwas verlorengegangen. Inzwischen kostet die Teilnahme ja Geld. Die meisten wollen die Zeit deshalb so effektiv wie möglich nutzen. Mir fehlt es aber.

Nun stehen also nicht nur meine eigenen Keramiken in meinem Garten, sondern wir haben auch gemeinsam große Projekte in Angriff genommen, beispielsweise einen Brunnen für das Kinderheim „Sonnenland“ gestaltet. Schließlich will man ja nicht ein Leben lang Töpfe und Vasen fertigen. Außerdem gibt es immer wieder Aufträge von meiner Familie. Für jeden meiner inzwischen elf Urenkel habe ich gerade eine Sparbüchse getöpfert. Insgesamt aber behalte ich schöne, gelungene Dinge meist selbst. Ich kann mich nur schwer trennen. Solange ich körperlich fit bin und es mir Spaß macht, will ich dabeibleiben – als zurzeit „dienstältestes“ Mitglied im Studio.

Carla Pinkert. Quelle: Gustav Franz

Carla Pinkert (69), Diplom-Designerin für Glas und Porzellan, Dozentin:

Eigentlich bin ich kein echtes Studio-Kind, sondern habe den Weg zur Kunst über meinen Kunsterzieher an der Schule gefunden. Die von ihm organisierten Besuche in Ateliers, in Museen, haben meine Entscheidung, an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle Design zu studieren, geprägt. 1978 bin ich nach Altenburg zurück, habe hier im Elternhaus meine eigene Werkstatt eröffnet und ein Stipendium für junge Künstler erhalten. Dafür musste man etwas leisten, und ich entschied mich für die Leitung eines Erwachsenen-Kurses im Studio Bildende Kunst. Schnell kamen weitere Kurse vor allem mit Kindern hinzu.

Nach der Wende drohte all das erstmal wegzubrechen. Zum Glück habe ich die Situation über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bei der ich zwei Jahre insgesamt drei Kurse mit arbeitslos gewordenen Frauen leitete, überbrücken können. Dann ging es wieder aufwärts. Inzwischen bin ich Pensionärin, meine Keramik-Werkstatt in der Rousseaustraße ist geräumt, aber dem Studio bin ich treu geblieben. Ich leite immer noch sieben Kurse. Zu erleben, wie Kinder begreifen, dass sie mit ihren Händen nicht nur auf dem Handy daddeln, sondern tolle, mitunter komplizierte Sachen formen können, ist einfach wunderbar. Ich habe so viele unterschiedliche Menschen in den zurückliegenden über 40 Jahren kennenlernen dürfen, die ich alle sonst nie getroffen hätte. Da sind viele Freundschaften entstanden. Das war eine Riesenbereicherung für mein Leben – und ist es noch.

Matthias Brachert. Quelle: Gustav Franz

Dr. Matthias Brachert (40), Wissenschaftler am Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Vorsitzender des Fördervereins „Studio Bildende Kunst“:

Ich stamme aus Wolfen. Eine Stadt, die ja nicht gerade als eine Hochburg von Kunst und Kultur gilt. Da hat Altenburg wesentlich mehr zu bieten. Hierher gezogen bin ich 2016, weil meine Frau von hier stammt. Sie und unsere beiden Kinder haben relativ schnell den Weg ins Studio Bildende Kunst gefunden und verschiedene Kurse besucht. Mitunter war ich bei freien Kursangeboten mit von der Partie. Die Frage, ob wir als Familie Mitglied im Förderverein werden wollen, ließ nicht lange auf sich warten. Dass ich aber so schnell im Vorstand landete und schon 2018 Vorsitzender wurde, hat mich selbst überrascht. Beim Generationswechsel im Vorstand haben halt nicht allzu viele ihre Hand gehoben, als es um den Vorsitz ging. Aber ich mache es gerne, es macht Spaß. Es ist einzigartig, als Kunstschule direkt zu einem Museum zu gehören. Die Kursteilnehmer können sich bei einem Besuch im Lindenau-Museum inspirieren lassen und dann selbst künstlerisch tätig werden. Zurzeit ist das natürlich erstmal nicht möglich. Wir hoffen aber, dass dies nach Sanierung und Umbau wieder so sein wird und der ungemeine Charme der Studio-Werkstätten erhalten bleibt.

Wir sind zurzeit 50 Vereinsmitglieder und wollen vor allem helfen, das Studio bekannter zu machen. Wir unterstützen die Studioarbeit zudem durch das Akquirieren von Projekten und Geldern. So freuen wir uns, dass durch unsere Mithilfe im Januar Sebastian Speckmann, ein Schüler von Neo Rauch, einen Linolschnitt-Kurs leiten wird.

Angelika Forster. Quelle: Gustav Franz

Angelika Forster (63), Kulturwissenschaftlerin, Leiterin des Studios:

1988 habe ich als Museumspädagogin im Lindenau-Museum angefangen und nur wenige Jahre später gemeinsam mit der damaligen Direktorin Jutta Penndorf die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen mitgegründet. Ich hatte also von Anfang an einen direkten Draht zum Studio, das im Vergleich zu den anderen in Thüringen schon einen besonderen Status hat. Erstens ist es eine Kunstschule für jede Altersgruppe, von aktuell sechs bis über 90 Jahre, die zweitens ein Zuhause in einem renommierten Kunstmuseum hat. Seit August habe ich nun die Leitung, nachdem Ulrike Weißgerber in Pension gegangen ist. Sie hat in 25 Jahren Spuren hinterlassen und vor allem die Zusammenarbeit mit den Schulen forciert sowie Workshops und offene Sonntage etabliert. Damit konnten wir Leute erreichen, die sonst einen großen Bogen ums Studio machen würden.

Das ist ein solider Grundstock, auf dem ich aufbauen, aber zugleich einiges verändern möchte. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo man das aktuelle Kurssystem in Frage stellen sollte. Denn während wir bei den Sechs- bis Zehnjährigen Wartelisten haben und auch die Gruppe der Ü50 gut vertreten ist, fehlen uns die mittleren Jahrgänge und besonders die Jugendlichen. Wir wollen deshalb unbedingt die Chance durch die Fördergelder des Bundes nutzen und mit der neuen Holzwerkstatt und dem neuen Medienlabor besonders diese Altersgruppe ansprechen. Neugierig bin ich zudem, ob es mit der Kinderkunstwerkstatt für Zwei- bis Vierjährige funktioniert. Das ist absolutes Neuland.

Von Ellen Paul