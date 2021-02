65 Einsätze in zwölf Monaten – Rositzer Feuerwehr blickt auf ruhigeres Jahr zurück

Rositz

Auf ein insgesamt recht ruhiges Jahr können die Kameradinnen und Kameraden der Rositzer Feuerwehr zurückblicken. 65 Einsätze standen in Summe zum Stichtag am 31. Dezember zu Buche, wie Ortsbrandmeister Stefan Kirchner informiert. „Der überwiegende Teil davon waren technische Hilfeleistungen, hinzu kamen 14 Brände“, listet er auf.

Zwei Großeinsätze bleiben im Gedächtnis

Eingebrannt haben sich den Kameraden dennoch so manche Einsätze. Neben der Unterstützung, die sie beim Großbrand des Vierseithofs in Drescha im Sommer leisteten, gehört dazu auch der schwere Verkehrsunfall, der sich im Februar zwischen Rositz und Kriebitzsch ereignete, wie Kirchner berichtet. Dabei waren mehrere Menschen schwer verletzt worden, der Fahrer eines an der Kollision beteiligten Audis verstarb noch an der Unfallstelle (LVZ berichtete jeweils).

Für die verhältnismäßig geringe Einsatzzahl – für gewöhnlich rücken die Rositzer etwa 90 Mal pro Jahr aus – sei insbesondere die Corona-Krise verantwortlich. „Und ein größeres Unwetter gab es auch nicht“, so Kirchner.

Jugendwehr trotz Zwangspause gut aufgestellt

Abseits davon sorgte die Pandemie allerdings für einen Zwangsstopp in vielen Bereichen, insbesondere was Aus- und Weiterbildung anbelangt. Ganz besonders herb sei die Zwangspause allerdings für den Feuerwehrnachwuchs, der sich in Rositz mit derzeit 20 Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut, was sogar für einen zeitweisen Aufnahmestopp gesorgt hat. „Wir haben aber allen Mitgliedern vor Weihnachten persönlich Geschenke vorbei gebracht, um zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben“, kann Kirchner berichten. Und wenn, wie geplant, bald drei Nachwuchskräfte zur Einsatzabteilung wechseln, wird auch der Platz für Nachrücker frei.

Neue Ausrüstung und ein neues Fahrzeug

In Sachen Investitionen backen die Rositzer in den kommenden Monaten kleinere Brötchen. „Geplant ist, neue Helme sowie Tagesdienstkleidung für die Kameraden zu beschaffen.“ Die nächste Großanschaffung steht dann 2022 an: Für rund 65 000 Euro soll ein neues Mehrzweckfahrzeug seinen Weg in die Kommune finden.

Von Bastian Fischer