Wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs einer Achtjährigen muss sich ab Dienstag ein 65-jähriger Mann vor dem Landgericht Gera verantworten. Tatorte waren in Meuselwitz und Rositz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem das Herstellen von Kinderpornos vor.

Am Landgericht Gera beginnt am Dienstag der Prozess wegen Sexualdelikten in Rositz und Meuselwitz. Quelle: Foto: Nicole Grziwa