690 000 Euro Fördermittel für Rositzer Schulturnhalle

Rositz

Das trüb-neblige Wetter korrespondierte am Mittwochvormittag überhaupt nicht mit heiteren Stimmung, die an der Rositzer Grund- und Regelschule „Insobeum“ herrschte. Denn dort zeichnete sich das Ende eines langen Kampfes ab. Dank der nun vom Land sowie vom Landratsamt fließenden Fördermittel kann die aus dem Jahr 1928 stammende Schulturnhalle saniert werden. Der Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Klaus Sühl, überbrachte einen Bescheid über gut 690 000 Euro aus dem Schulbauförderungsprogramm. Insgesamt kostet die Sanierung der Halle rund 1,13 Millionen Euro. Die verbleibenden 450 000 Euro trägt der Landkreis.

Seit der Wende kaum etwas saniert

„Wir sind überglücklich“, sagte Schulleiterin Sylvia Most bei der Übergabe. „Ich bin seit 29 Jahren hier und habe da schon einige Baumaßnahmen an unserer Schule erlebt. An der Turnhalle selber ist aber mit Ausnahme des Dachs und der Fenster nur sehr wenig passiert.“

Entsprechend marode sei der Zustand: In der Außenwand klafft ein Riss. Zudem ist das Parkett verzogen und stellt zunehmend eine Unfallquelle dar. Sanierungsbedarf bestehe zudem im Sanitärbereich. Nun freue nicht nur sie sich darauf, dass in Zukunft nicht mehr der Vergleich „oh, wie früher“ kommt, wenn Eltern vorbeischauen, die einst auch an der Schule lernten. Nutznießer sind nicht nur die 202 Regel- und 104 Grundschüler. „Die Halle ist auch wichtige Trainingsmöglichkeit für unsere Sportvereine“, ergänzte der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange.

Geld reicht hinten und vorne nicht

„In Bildung zu investieren, zahlt sich langfristig für die gesamte Gesellschaft aus. Gute Schulen brauchen attraktive und moderne Lernbedingungen. Dazu zählen auch Schulsporthallen wie in Rositz“, unterstrich Staatssekretär Sühl. In der Landesregierung sei man sich der Herausforderung sehr bewusst. Deshalb habe man das Schulbauförderprogramm mit jährlich 150 Millionen Euro aufgelegt. In Summe seien da bereits um die 400 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen geflossen. „98 Schulen werden bis Ende dieser Legislaturperiode davon profitiert haben, was beachtlich ist.“ Allerdings sei der Investitionsstau immens. „Es bräuchte eigentlich die doppelte Summe, um alles zu erledigen.“

Baustart kommenden Monat

In Rositz fiebert man jetzt dem Start der Arbeiten entgegen. „Am 8. November werden wir in der Halle die letzte Unterrichtsstunde durchführen, dann muss anderthalb Jahre improvisiert werden“, so Sylvia Most. Ausgewichen wird unter anderem in die gegenüberliegende Turnhalle der einstigen Grundschule, die aber wesentlich kleiner ist.

Von Jörg Wolf