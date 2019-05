Altenburg

Nach der Frühlingsbepflanzung Ende März stand nun die Sommerbepflanzung am Skatbrunnen an, die über den Jahresverlauf für einen gepflegten Anblick am Brühl sorgen soll. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Altenburger Stadtwirtschaft bepflanzte das Team der VR-Bank kürzlich erneut das Areal mit 800 weißen und roten Eisbegonien. Das Pflanzmaterial wurde dabei von der VR-Bank Altenburger Land eG gesponsert, die sozusagen die Pflanzpatenschaft für den Skatbrunnen übernommen hat.

„Wir möchten weiter ein Zeichen für Altenburg setzen und unseren Beitrag für bürgerschaftliches Engagement leisten”, erklärt der stellvertretende Leiter der VR-Bank Privatkundenberatung, Sven Simon-Wittig, die gemeinsame Intention.

Von ovz