Bis 2024 stehen der Stadt Altenburg noch rund 850 000 Euro aus dem sogenannten Digitalpakt Schule zu. Mit dem Geld soll die digitale Infrastruktur an den Schulen in städtischer Trägerschaft verbessert werden. Doch die Ausgabe des Geldes, das vom Thüringer Innenministerium bereitgestellt wird, ist an Bedingungen geknüpft. „Voraussetzung ist, dass von den einzelnen Schulen ein Medienkonzept erarbeitet wird, aus dem hervorgeht, wie die Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur erfolgen soll“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

2021 sind drei Schulen an der Reihe

Drei Schulen haben diesen Schritt über die vergangenen Sommerferien nach Angaben der Stadt bereits hinter sich gebracht: die Grundschule „ Wilhelm Busch“, die Gebrüder-Reichenbach-Regelschule und die Gemeinschaftsschule „ Erich Mäder“. Dort sollen die jeweiligen Konzepte im kommenden Jahr umgesetzt werden. In 2022 sollen die restlichen Schulen folgen. Die Höhe der abrufbaren Mittel ergibt sich aus der Schülerzahl – knapp 1500 Mädchen und Jungen lernen in den Schulen in Altenburger Trägerschaft.

130 000 Euro Soforthilfe

Unabhängig davon hat die Stadt Altenburg bis Ende des Jahres noch ein Budget in Höhe von rund 130 000 Euro aus dem Digitalpakt Schule für Sofortinvestitionen zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen nun Laptops und andere Geräte finanziert werden, um die Bedingungen für den sogenannten – und im Corona-Ernstfall eventuell wieder notwendigen – Zu-Hause-Unterricht zu verbessern (die OVZ berichtete).

Doch was passiert, wenn Geräte kaputt gehen, nach mehreren Jahren den Geist aufgeben? „Die dann entstehenden Kosten bleiben dann, Stand heute, am Träger hängen“, erklärt dazu Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Letztlich werde man neue Finanzierungsmodelle – etwa Leasing – finden müssen, um Folgekosten dieser Art entgegenzuwirken.

Kreistag beschließt einstimmig

Auch die Schulen in Trägerschaft des Landkreises – also fast alle Bildungsstätten außerhalb Altenburgs sowie die Gymnasien und Berufsschulen in Altenburg – sollen bis 2024 mit Digitalpakt-Geldern mit neuer IT-Technik ausgestattet werden. Den Beschluss fasste der Kreistag vergangene Woche einstimmig. Rund 3,8 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Auf der Wunschliste der Schulen stehen vor allem WLAN-Anschlüsse und Tablet-Klassensätze.

