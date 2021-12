Langenleuba-Niederhain

In Sabine Geberts Familie wird Kreativität groß geschrieben. Denn die Apothekerin malt in ihrer Freizeit genauso gern wie ihre Mutter, der Opa war gar Zeichenlehrer. „Und mein Sohn studiert Design“, sagt sie und unterstreicht damit, dass es bei Geberts neben der pharmazeutischen auch eine künstlerische Ader gibt. Angesichts dessen wundert es wenig, dass die Inhaberin der Wiera-Apotheke in Langenleuba-Niederhain schon seit 2007 jährlich einen Mal- und Bastelwettbewerb veranstaltet.

Motto und Corona führen zu großer Beteiligung

Und die inzwischen 15. Ausgabe in diesem Jahr gehört zu denen mit der größten Beteiligung. Gehen in der Regel 70 bis 90 Werke ein, waren es bis Ende November diesmal exakt 89, erzählt Sabine Gebert, deren Mann Lutz auch Apotheker ist, und freut sich. „Irgendwie hatten viele das Bedürfnis, mal etwas anderes zu machen, als sich mit Corona zu beschäftigen.“ Zudem passte das Motto „einen Stern zum Erleuchten der dunklen Jahreszeit“.

Apothekerin Sabine Gebert (links) mit Gästen im Verkaufsraum, in dem unzählige Sterne vor allem an der Decke hängen. Quelle: Mario Jahn

„In dieser trüben Zeit ist ein leuchtender Stern gut für die Seele“, begründet die Pharmazeutin die Wahl des Mottos. Und die Apotheke strahlt derzeit geradezu wegen der 89 vor allem an der Decke hängenden Sterne. Denn der Verkaufsraum im Mühlenweg 3 ist – wie jedes Jahr – zur Galerie geworden, in der alle Werke ihren Platz fanden. Darunter sind Mobiles mit mehreren Sternen, einzelne große und kleine Sterne, welche aus Glanzpapier, mit Federn oder aus Salzteig geflochtene, die vor allem Kinder aus den Kitas und Schulen des Wieratals gemalt und gebastelt haben.

Auch Preise sollen Kreativität fördern

Mal- und Bastelwettbewerbinitiatorin Sabine Gebert (links) überreicht dem Kindergarten Flemmingen einen der Preise, die ebenfalls die Kreativität der Kinder animieren sollen. Quelle: Mario Jahn

Wie Sterne leuchten dann auch die (Kinder-) Augen zur Preisverleihung am Freitagnachmittag. So unterschiedlich die Alterskategorien sind, in denen die Jury des fünfköpfigen Apotheken-Teams die besten auswählte, so unterschiedlich sind auch die Preise. Altersgerecht reichen sie von Kuscheltieren über Bücher bis hin zu bemalbaren Taschen. „Uns geht es darum, dass die Kinder künstlerisch tätig werden“, sagt Sabine Gebert. Deswegen habe man auch Sterne prämiert, die nicht ganz perfekt aber selbstgemacht sind. „Die Kinder sollen schließlich Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln.“ Kreativität steht hier eben an erster Stelle.

Die Sieger: Clara aus der Kita Niederhain (AK 1/2), René Pfefferkorn (AK 3/4), Richard Klein (AK 5/6), Lisa Kutschbach (Schüler), Hannelore Klotz (Ehrenpreis).

Von Thomas Haegeler