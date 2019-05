Lucka

Am ohnehin arbeitsreichen Wahlsonntag setzte die Stadt Lucka noch einen drauf: Dort war auch das höchste öffentliche Amt neu zu vergeben. Mit großen Überraschungen war zwar nicht zu rechnen – Amtsinhaberin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) war die einzige nominierte Kandidatin für den Bürgermeisterinnen-Posten. Trotzdem ging der Sonntagabend nicht ohne Aufregung an der 56-Jährigen vorüber. Kam es doch auf die Zwischentöne an: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Und wie viele Stimmen stehen am Ende wirklich zu Buche?

95,8 Prozent der Stimmen

Gegen 21 Uhr war klar: 1559 Luckaer haben Kathrin Backmann-Eichhorn wiedergewählt – das entspricht etwa jedem zweiten Wahlberechtigten. Bei einer Wahlbeteiligung von 56,8 Prozent erhielt die Bürgermeisterin 95,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die übrigen gingen an andere Wunschkandidaten, die die Bürger direkt auf die Wahlzettel schrieben. Die Wahl lief – wie in diesem Fall üblich – ohne Bindung an zugelassene Wahlvorschläge ab. „Das Wahlergebnis zeigt, inwieweit die Bevölkerung mit meiner Arbeit zufrieden ist. Ich sehe es als Bestätigung und Ansporn für die dritte Amtszeit“, sagte die Verwaltungsfachwirtin.

„Bürger für Lucka“ werden stärker

Bestätigt wurde am Sonntag auch die Dominanz der Stadtratsfraktion „Bürger für Lucka“ (BfL), die mit Backmann-Eichhorn auf Listenplatz 1 in den Kommunalwahlkampf gezogen war. Während der strategische Partner CDU massiv Federn lassen musste, konnte die BfL deutlich zulegen. Mit 60,1 Prozent haben die BfL nun eine satte Mehrheit im Stadtrat. Eine Mehrheit, die die Bürgermeisterin als wesentlichen Motor für ihre weitere Arbeit sieht.

Von Kay Würker