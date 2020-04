AWA – einzigartig alleingelassen

Altenburg

Mal ehrlich, wem würde so etwas nicht runtergehen wie Öl? Der Ministerpräsident kommt gleich mehrfach bei Landkreis-Besuchen in die Bildungsstätte, ist jedes Mal des Lobes voll und adelt sie gar mit Worten wie einzigartig, beeindruckend, als ein Thüringer Alleinstellungsmerkmal. So geschehen beim 1. Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA), der nicht erst seit Bodo Ramelows Visiten weit über Kreis- und Landesgrenzen hinaus einen vorzüglichen Ruf genießt.

OVZ-Autorin Ellen Paul. Quelle: Mario Jahn

Dem bei vielen namhaften Firmen hart erarbeiteten Renommee, schnell auf aktuelle Erfordernisse reagieren zu können, ist der gemeinnützige Verein auch in der schlimmsten Krise seiner nunmehr fast 27-jährigen Geschichte einmal mehr gerecht geworden. Woran viele Schulen aufgrund jahrelanger Versäumnisse aktuell scheitern, hat der AWA in kurzer Zeit bewerkstelligt – die Möglichkeit des digitalen Unterrichts in all seinen Facetten. Fast schon wieder einzigartig.

Doch auf Dauer ist die digitale Welt kein Ersatz für die reale. Zu einer Rückkehr in kleinen Schritten zu ein bisschen Normalität führt indes bislang kein Weg. Denn im Paragrafen-Dschungel der Thüringer Verordnungen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus lässt sich keine Aussage zu einer Bildungsstätte finden, die als Verein keiner Schulform des Thüringer Schulgesetzes entspricht. Dabei hätten auch beim AWA jetzt viele ihre Abschlussprüfungen oder stehen innerhalb der Agenturmaßnahmen kurz vor den Prüfungen zum Facharbeiter. Die örtliche Politik ist ratlos, die Hotline im Bildungsministerium offenbar überlastet.

Was, bitteschön, nützen also Worte wie Einzigartigkeit oder Alleinstellungsmerkmal, wenn sie in der Not mit alleingelassen übersetzt werden müssen?

