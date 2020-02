Die Lückenbebauung in der Brockhausstraße ist nicht das einzige ehrgeizige Vorhaben der AWG Wohnungsgenossenschaft Altenburg. In Kürze soll der Startschuss fallen für einen kleinen, aber feinen neuen Wohnstandort – auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Mahn. Zudem erweitert die AWG in der Zeitzer Straße auf ganz erstaunliche Weise ihr Portfolio.