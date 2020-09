Die Altenburger Wohnungsgenossenschaft AWG will am Lerchenberg weiteren Wohnraum bauen. Wie Vorstand Timo Schwanke ankündigte, soll das derzeit neu entstehende „Brockhaus-Carré“ in der Bahnhofsstraße auf dem direkt gegenüberliegenden Grundstück fortgesetzt werden. Die Eckdaten stehen schon.