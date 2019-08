Gößnitz

100 Jahre – so lange gibt es bereits die Arbeiterwohlfahrt ( AWO). Ein triftiger Grund, einmal zünftig zu feiern. Wenig verwunderlich also, dass der AWO-Kreisverband Altenburger Land und der AWO-Ortsverein Gößnitz am Sonnabend ein rauschendes Fest auf die Beine gestellt hatten.

600 Mitglieder und 400 Mitarbeiter im Kreis

Und anlässlich des Jubiläums hatten sich zahlreiche große Namen einen Besuch in Gößnitz nicht nehmen ließen. Neben zahlreichen Würdenträgern des Verbands ließen sich auch Landrat Uwe Melzer ( CDU), der Gößnitzer Stadtchef Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) sowie sein Schmöllner Amtskollege Sven Schrade ( SPD) den Festbesuch nicht nehmen.

„Es war eine tolle Sache, dass die AWO 1990 in Gößnitz unter Leitung von Gerhard Dittel gegründet wurde, die AWO sich damals in Ostdeutschland erfolgreich etablierte“, freute sich Wolfgang Scholz zur Eröffnung. Im Landkreis sei der Verband nach wie vor ein verlässlicher Partner, führte er weiter aus, ehe er Bernd Metzschke, Vorsitzender des AWO-Kreisverbands, ein Ehrengeschenk überreichte. „Wir haben 600 Mitglieder im Kreis, dazu 400 Mitarbeiter. Heute wollen wir unsere umfangreiche Arbeit den Bürgern vorstellen, sie informieren und uns Fragen stellen“, kündigte Metzschke im Anschluss an.

Von Handarbeit bis Zwillings-Show

Und das geschah auf vielfältige Weise. So war etwa eine umfangreiche Ausstellung mit Bild und Wort aufgebaut, die die über 100-jährige Geschichte der AWO in Deutschland beleuchtete. In deren Zug konnten sich Besucher fotografieren lassen und das Foto als Andenken mitnehmen. Daneben hatte der AWO-Ortsverein Gößnitz einen Handarbeitsbasar aufgebaut, zeigte seine Arbeit in Stricken und Häkeln. Auch das AWO-Jugendwerk Altenburger Land war präsent, informierte über die Jugendarbeit und hatte einen Spielstand für Jung und Alt aufgebaut. Beim AWO-Ortsverein Altenburg ließ sich wiederum am Glücksrad drehen.

Ins Unterhaltungsprogramm leiteten die Kitas Buratino und Knirpsenland aus Gößnitz über und begeisterten mit Liedern das Publikum. Höhepunkt war zweifellos der Auftritt der Zwillinge Claudia und Carmen, die mit Saxofon, Gesang und Artistik für „gute Laune im Doppelpack“ sorgten.

Bands spielen für die Jugend

Auch die Jugend kam auf ihre Kosten: Am Abend beschloss ein Auftritt der Bands „The Rest Of Us Is Dead“ und „Greenhill Disaster“ im Gößnitzer Jugendheim stimmungsvoll den Tag. Die 100-Jahr-Feier zum Hoffest in Gößnitz war ein voller Erfolg – und dürfte nicht nur den Besuchern, sondern auch den AWO-Mitarbeitern noch lange in Erinnerung bleiben.

Von Reinhard Weber