Ab Freitag warten neue Sperrungen auf Altenburgs Autofahrer

Altenburg

Auch in den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in und um Altenburg wieder auf Sperrungen und Umleitungen einstellen, teilt die Stadtverwaltung mit.

So wird ab heute die Brockhausstraße in Höhe der Hausnummer 8a für den Verkehr gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten am betreffenden Grundstück. Die Umleitung des Zentrumsverkehrs erfolgt über die Bertolt-Brecht-Straße, der Verkehr Richtung Bahnhof wird an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kanal- und Wettinerstraße abgeleitet. Für den Busverkehr gelten keine Einschränkungen.

Ab kommenden Montag, den 10. bis einschließlich 14. August wird dann der untere Teil der Goethestraße im Bereich der Hausnummern 5 bis 11 gesperrt. Hier werden Balkone an den Wohnhäusern angebracht. Um den Anliegerverkehr zu den Nummern 1 bis 4 zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung der Straße für die Dauer der Arbeiten aufgehoben. Anlieger können dann über die Heinrich-Heine-Straße in die Goethestraße einfahren. Aus dem Dichterviertel wird die Umleitung zur Heinrich-Heine-Straße über die Münsaer Straße ausgeschildert.

Ebenfalls ab Montag bis voraussichtlich zum 14. August wird in der Neugasse, oberhalb der Berggasse, ein Straßeneinlauf repariert. Dazu wird die Neugasse für die Dauer der Arbeiten als Sackgasse ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur Treppengasse bleibt bestehen. Wegen Gerüstbauarbeiten wird dann am kommenden Mittwoch, den 12. August, zusätzlich die Treppengasse in Höhe der Hausnummer 8 für den Verkehr gesperrt.

Noch bis voraussichtlich zum 21. August finden in der Zschernitzscher Straße sowie An der Schmiede Arbeiten am Abwasserkanal statt. Die Zschernitzscher Straße bleibt dafür weiterhin gesperrt, die Arbeiten An der Schmiede finden unter halbseitiger Sperrung statt. Die bestehende Umleitung über die K 222 zur B 180 und weiter über die Zeitzer Straße und Kauerndorfer Allee bleibt bestehen und ist entsprechend ausgeschildert.

