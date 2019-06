Altenburg

Am Montag ziehen neue Zeiten ins alte Altenburger Rathaus ein. Wer nämlich Lust und Laune hatte, sich den rund 500 Jahre alten Renaissance-Ratssaal anzusehen, konnte das tagsüber immer tun. Am Montag werden diese goldenen Zeiten vorbei sein. Dann wird das Rathaus ab 12 Uhr verschlossen sein, just in dem Moment, wenn auch die allgemeinen Sprechzeiten zu Ende sind.

Dass der Zutritt zum Rathaus fortan nur noch während der Öffnungszeiten möglich ist, gab Oberbürgermeister André Neumann (CDU) kürzlich vor der Presse bekannt. Außerhalb dieser Zeitspanne „ist die Eingangstür verschlossen“, heißt es in einer Pressemeldung des Rathauses. Das sei auch in anderen Behörden gängige Praxis.

Regelung auch in anderen Rathäusern des Kreises

In der Tat gibt es diese Regelung auch in anderen Rathäusern des Kreises, aber nicht in allen. Die Schmöllner Stadtverwaltung beispielsweise ist außerhalb der Öffnungszeiten ebenso zugesperrt. Wer dennoch Einlass begehrt, muss klingeln. Das ist auch in Meuselwitz so, wo der Wartende vor der verschlossenen Türe per Telefon in der Vorhalle des Rathauseingangs sein Einlassbegehren vortragen kann.

Freizügiger handhabt dies dagegen Nobitz. Dort ist die Rathaustür den ganzen Tag lang geöffnet. Jedermann darf rein, bekommt jedoch außerhalb der normalen Öffnungszeiten Rat und Hilfe nur dann, wenn aus dem zuständigen Amt auch jemand anwesend ist.

Und da dies nicht immer der Fall und oft auch nur während der Öffnungszeiten ist, bleibt eben die Altenburger Rathaustür ab Montagmittag zu. Ein weiterer Grund ist, dass sich schon verwirrte Menschen in die unübersichtlichen Verwaltungsgänge begeben haben sollen, dort aber niemanden fanden, der ihnen helfen konnte. Neigten diejenigen auch zur Aggressivität, soll die ganze Sache dann noch schlimmer geworden sein.

Doch auch außerhalb der Öffnungszeiten wird man in Altenburg nicht vor verschlossenen Türen stehen müssen: Wenn Stadtrats- oder Ausschusssitzungen stattfinden, wird aufgeschlossen.

Das Rathaus ist montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Jens Rosenkranz