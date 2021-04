Meuselwitz/Rositz/Lucka/Gerstenberg

Wer sich im Altenburger Land auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen möchte, findet im Kreis inzwischen immer mehr Anlaufstellen. In der kommenden Woche gehen in der Nordregion gleich mehrere neue Angebote an den Start.

Feste Anlaufstelle in Meuselwitz

Unter anderem baut das Landratsamt seine kostenlosen Schnelltestkapazitäten weiter aus. Nach der bereits in Betrieb genommenen Außenstelle in Rositz wird ab Mittwoch, den 28. April auch eine weitere Außenstelle des Testzentrums Altenburger Land in Meuselwitz an den Start gehen. Im ehemaligen Schlecker-Markt am Markt 8 können sich dann Bürgerinnen und Bürger immer mittwochs zwischen 9 und 12 Uhr kostenlos auf das Virus testen lassen, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit verbessern sich die Testkapazitäten in der Schnauderstadt weiter. Wie gehabt, macht dort auch jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr weiter das Testmobil des Deutschen Roten Kreuzes vor dem Rathaus Station. In Rositz wird zudem immer dienstags zwischen 16 und 19 Uhr im Seniorenclub in der Bahnhofstraße 1 getestet.

Pflegedienst testet in Lucka und Gerstenberg

Ausgebaut wird das Testangebot darüber hinaus auch in Lucka und Gerstenberg. Dort bieten bereits ab kommenden Montag, den 26. April, die Einrichtungen des Pflegedienstes Mahn kostenlose Bürgertests an. In Gerstenberg sind dann montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 16 Uhr in der Außenstelle Am Sportplatz 45b Tests möglich. In Lucka gibt es das Angebot in der Pestalozzistraße 1 (Erdgeschoss), dort wird montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr sowie montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr getestet. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Tests können einmal pro Woche kostenfrei in Anspruch genommen werden. Ein Personalausweis muss mitgebracht werden, auch wird dazu aufgefordert, beim Besuch der Teststellen eine FFP2- oder gleichwertige medizinische Maske zu tragen.

Angebot an Unternehmen

Daneben, so Pflegedienst-Geschäftsführerin Claudia Lesch, wolle man auch in der Region ansässigen Firmen ein Angebot für Tests machen. „Wenn Unternehmen ein entsprechendes Angebot für ihre Mitarbeiter einrichten wollen, stehen wir dafür zur Verfügung“, erklärt sie. Da die Tagespflege derzeit ruhe, seien entsprechende Personalkapazitäten vorhanden. Interessenten können sich unter Tel. 0162 4759066 direkt an Claudia Lesch wenden.

Von Bastian Fischer