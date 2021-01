Ab Montag rollen Bagger für millionenschweren Abriss im Nobitzer Ortsteil Saara

Nobitz/ Saara

Am Montag beginnen die Abrissarbeiten an der leerstehenden Drei-Ähren-Mühle in Saara. Der Nobitzer Gemeinderat vergab die Leistungen in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig an die Firma HELI Transport und Service GmbH in Schmölln. Die Kosten für den Abbruch des gesamten Gebäudekomplexes mit Mühle, Wohnhaus und Nebengelassen belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Bis zum 26. Februar sollen die Arbeiten beendet sein.

Hartes Stück Arbeit seit 2015

„Da steckt ein hartes Stück Arbeit dahinter“, kommentiert Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) den Start der Hochwasserschutzmaßnahmen für Saara. Nach den schweren Überschwemmungen 2013 zeigte sich, dass die Abflusskapazität des Mühlgrabens dringend erhöht werden muss. Um entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen zu können, bemühte sich die Kommune um den Kauf des Mühlengrundstückes. Der Gemeinde zufolge strebte Nobitz im Juni 2015 die erste Zwangsversteigerung an. Doch erst im Juli dieses Jahres gelang der Erwerb des Objektes.

Anzeige

Millionenprojekt für Kommune

Für den Hochwasserschutz Saara fallen laut Kommune mittlerweile Gesamtausgaben in Höhe von rund 1,86 Millionen Euro an. Die 2016 ergangenen 100-prozentigen Fördermittelzusagen von Bund und Land decken die seitdem um rund 740 000 Euro gestiegenen Kosten nicht mehr ab. Ein Bescheid über die angezeigten Mehrkosten steht vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr noch aus.

Von Dana Weber