Altenburg

Kindern Kulturgeschichte näher bringen, die Hemmschwelle senken, auch in den Ferien einen Fuß ins Museum zu setzen – das dürfte das Projekt „Wir bauen eine Burg“ der Barbarossa-Stiftung geschafft haben. Die zweiwöchige Aktion in Zusammenarbeit mit der Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche und dem Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg drehte sich ganz um das Thema Mittelalter.

Viktoria Scholz, Architektin, und Pädagogin Gitte Vogel-Sirin hatten die Projektleitung inne, Sophie Kamprad und Christine Gaube lieferten ebenfalls Unterstützung in den zweiwöchigen Workshops, die am Freitag in eine Exkursion auf Burg Posterstein münden. Am Donnerstag präsentierten die etwa 30 Kinder an verschiedenen Stationen ihre Ergebnisse den Familien. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) und Klaus-Jürgen Kamprad von der Barbarossa-Stiftung zeigten sich schwer begeistert von den Produkten.

Tonplastik, Wappendesign und Ritterfilm

Das Herzstück ist wohl das aus Ton geformte Altenburger Schloss, das nahezu maßstabsgetreu verschiedene Bauphasen in sich vereint. Aber auch die anderen Workshop-Stationen können sich sehen lassen. Die Mediengruppe gestaltete mithilfe von Lego-Figuren einen Stop-Motion-Film zum Thema Ritter und die Wappen-Gruppe zeichnete Stadtwappen nach Vorbild und entwarf eigene Familienwappen in den buntesten Farben.

„Wir wollen den Kindern breit gestreutes Wissen vermitteln, sie in die Zeit hineinversetzen“, erklärt Kamprad. Und das beste: Die Tagesbetreuung inklusive Verpflegung, die Exkursionen waren kostenlos für die Kinder, da das Projekt im Rahmen der bundesweiten Aktion „Museum macht stark“ angeboten wurde.

Von Katharina Stork