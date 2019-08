Treben

Man nehme die unverwüstlichen Hits einer allseits bekannten und beliebten Schweden-Band und mische sie mit dem unverwechselbaren Ambiente des inzwischen ebenfalls vielerorts bekannten und als Veranstaltungsort beliebten Ritterguts in Treben. Heraus kommt eine Rezeptur, bei der man hundertprozentig keinen Schliff backen kann. Doch dass sich gut 600 Leute das Ergebnis munden lassen wollen, hat die Küchenmeister – sprich die Organisatoren des Altenburger Musikfestivals – dann doch aus den Socken gehauen. Auch Trebens Bürgermeister Klaus Hermann zeigt sich am Donnerstagabend vom Anblick der Massen fasziniert, die das Areal vor dem Rittergut bevölkern. „Es sind ja noch mal mehr als im Vorjahr. Und da waren es schon viele“, strahlt er. Die ABBA-Revival-Show mit „A4U“ hat die Beatles-Coverband von 2018 getoppt und um rund 100 Gäste überboten.

40 ehrenamtliche Helfer – und ein Landrat

Seit zehn Jahren gehört der kleine Ort der Pleißenaue als feste Größe zum Musikfestival. Echte Hermann-Festspiele hätten sich im Laufe der Zeit daraus entwickelt, scherzt Stammgast Bernhard Blüher. Doch das Gemeindeoberhaupt winkt lachend ab. „Schauen Sie sich doch um. Rund 40 Frauen und Männer sind hier auf den Beinen, um eine solche Veranstaltung überhaupt möglich zu machen.“ Unter ihnen übrigens auch Landrat Uwe Melzer, der als Mitglied der Ritterguts-Vereins diesmal am Weinausschank eingeteilt ist.

Zur Galerie Seit inzwischen 10 Jahren gehört das Open Air am Trebener Rittergut fest zum Programm des Altenburger Musikfestivals. Auch in diesem Jahr ließen sich gut 600 Besucher die Gelegenheit nicht nehmen – und feierten zu den Klassikern von ABBA.

Doch die freiwilligen Ritterguts-Helfer schaffen ein Konzert dieser Größenordnung nicht mehr allein. Da haben auch die Mitglieder des Feuerwehrvereins Zelte aufgebaut, verkaufen Roster, Steaks und Flammkuchen sowie Getränke. Der Kohlebahnverein Meuselwitz lieh die Bühne aus, und der Altenburger Teehaus-Verein brachte über 250 Stühle. „Das ist einfach ein tolles Miteinander“, sagt Klaus Hermann und flitzt weiter. Die „Pflicht“ ruft. Die Show selbst genießen, das lässt der organisatorische und logistische Aufwand einfach nicht zu.

Perfekte Musik zur Open-Air-Atmosphäre

Dafür sind viele Trebener oder Einwohner der umliegenden Dörfer unter den Zuschauern. Denn nach anfänglicher Skepsis sind die meisten inzwischen ziemlich angetan davon, was alljährlich an einem Sommerabend unmittelbar vor ihrer Haustür abgeht. Zumal Rolf Olischer, Chefkoordinator des Altenburger Musikfestivals, immer dafür sorgt, dass die Protagonisten des Abends stets zur stimmungsvollen und weinseligen Open-Air-Atmosphäre passen. Diesmal also agieren Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny auf der Trebener Bühne, die eigentlich Ute, Simone, Lutz und Frank heißen. Seit vielen Jahren touren die Vier als Coverband „A4U“ durch die Lande und gehören dem Vernehmen nach zu den bekanntesten und erfolgreichsten ABBA-Revival-Shows in Europa.

Plateaustiefel und Leoparden-Overall

Was daher nicht anders zu erwarten war: Es wird ein Riesenhit nach dem anderen gespielt – von „Waterloo“ über „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ „S.O.S“ bis hin zu „I Am The Tiger“. Gewürzt mit viel Licht- und Pyrotechnik sowie einigen Band-Anekdoten, kombiniert mit den passenden Outfits wie Plateaustiefeln, dem hautengen Leoparden-Overall von Anni-Frid und der Sternengitarre von Björn sowie der Choreografie der ABBA-Mädchen kommen Feeling und Sound der 70er-Jahre zurück. Dass die Show ohne erhebliche Unterstützung am Mischpult natürlich nicht möglich ist, stört kaum jemanden.

Erst zur zweiten Hälfte wird getanzt

Was allerdings so nicht zu erwarten war: Die Zuschauer brauchen erheblich viel Zeit, um richtig aufzutauen. Erst zur Hälfte des zweiten Teils gegen 21.15 Uhr tanzt das erste Paar, stehen die ersten. Bei „Gimme! Gimme! Gimme!“ hält es endlich niemand mehr auf seinem Stuhl. Vielleicht sollten beim nächsten Mal einfach nicht so viele oder gar keine Sitzgelegenheiten angeboten werden, sinnieren einige Zuschauer über den Grund für das späte Party-Feeling. Denn schon wird mit „Thank You for the Music“ das letzte, von einem Überraschungs-Feuerwerk begleitete Lied angestimmt.

Doch nun will niemand nach Hause. Nach einer eine A-Capella-Version von „Chiquitita“ sowie „Hasta Manana“ ist dennoch endgültig Schluss. Zumindest auf der Bühne. Die freiwilligen Helfer haben zum Glück an ihren Ständen noch keine Schließzeit.

Von Ellen Paul