Abendessen im Auto: Ratskeller macht Altenburger Markt zum Restaurant

Altenburg

Not macht erfinderisch. Getreu diesem Motto geht der Ratskeller Altenburg mit Kreativität in die nächste Runde des gastronomischen Überlebenskampfes. Unter dem Titel „Dinner in the car“ (zu deutsch: „Abendessen im Auto“) bietet das Restaurant ab sofort donnerstags bis montags auf dem Markt der Skatstadt an, dass sich bis zu zwei Personen in privaten Autos mit Speisen und Getränken versorgen und es sich dort gut gehen lassen.

Neun Stellplätze und Tabletts mit LED-Lampen

An jenen fünf Tagen stehen zwischen 18 und 21 Uhr neun mit Kreide markierte Stellplätze auf 350 Quadratmetern vor dem Ratskeller zur Verfügung. Sechs mit Blick zur Brüderkirche, drei in Blickrichtung Marktgasse. Vergeben werden diese auf telefonische Vorbestellung oder – sofern verfügbar – auch spontan vor Ort vom Restaurantpersonal. Bedient werden die Drive-In-Gäste klassisch von Kellern, serviert wird auf Tabletts mit LED-Lampen.

„Alle Mindestabstände gemäß Verordnungen zur Corona-Pandemie werden eingehalten“, erklärt Geschäftsführerin Daniela Wolf und nennt den Grund der bis zur Wiedereröffnung laufenden Initiative: Die epidemiebedingte Schließung des von ihr und Koch René Friedemann betriebenen Restaurants bedroht dessen Existenz. Obwohl man die Fixkosten durch Kurzarbeit null bei einem Großteil der 39 Angestellten und weitere Maßnahmen reduziert habe, komme mit dem Lieferservice nicht genug Geld herein, um überleben zu können.

Idee wird bei Glas Wein geboren

Ein Tischlein markiert die Stellplätze zum Essen auf dem Marktplatz. Quelle: Mario Jahn

Die Idee mit dem Abendessen im Auto ist ein Gemeinschaftsprodukt von Familie Wolf. „Wir saßen abends bei einem Glas Wein zusammen und überlegten, wie wir in diesen problematischen Zeiten mehr Umsatz machen können“, erzählt der frühere Oberbürgermeister Michael Wolf. Bei dieser Gelegenheit habe seine Frau von einem Gast erzählt, der darum bat, sein Essen nicht in einer Assiette, sondern auf einem richtigen Teller zu bekommen. Er wollte sich mit seiner Frau in den Park setzen und dort wenigstens mit etwas Stil essen.

„Wo die beiden gegessen haben, wissen wir nicht“, sagt der 58-Jährige und lacht. „Aber er hat den Teller zurückgebracht und war zufrieden.“ Zugleich hatten er und seine Frau Karten fürs Autokino in Chemnitz, „um mal raus zu kommen“. Aus dieser Kombination sei im Gespräch die Idee geboren worden, sagt seine 51-jährige Frau. Ins Autokino fuhr man dann, um zu sehen, wie „das mit den Abständen läuft“.

Stadt Altenburg gibt grünes Licht

Altenburgs Ex-OB Michael Wolf und seine Frau Daniela hatten die Idee zum Drive-in-Abendessen im Auto und testen schon mal. Quelle: Mario Jahn

Kaum zurück, riefen die Wolfs ein paar Leute an, besprachen die Idee und formulierten am Sonntag einen Antrag, um das Vorhaben genehmigen zu lassen. Denn dafür braucht es eine Erlaubnis zur Sondernutzung des Marktes und eine verkehrsrechtliche Anordnung. Dabei kamen Michael Wolf seine 18 Jahre an der Verwaltungsspitze zugute. Schließlich galt es, das Vorhaben schlüssig und rechtssicher zu begründen und mögliche Einwände auszuräumen.

Das gelang. So gab es am späten Mittwochnachmittag grünes Licht aus dem Rathaus. „Es war ein sehr kooperatives Mitwirken der Stadt“, sagte Michael Wolf erleichtert. „Es kann losgehen!“ Ob es den Bedarf gebe, werde man sehen, ergänzt seine Frau Daniela. „Wir gehen ins Risiko, aber es ist besser als zu warten und ein Signal an unser Personal und die Öffentlichkeit.“

Von Thomas Haegeler