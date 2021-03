Vom Altenburger Land in (fast) alle Regionen der Welt – etliche junge Menschen aus dem Kreisgebiet haben ihre Heimat verlassen, um woanders zu leben. In einer Serie stellt die LVZ in loser Folge einige dieser Auswanderinnen und Auswanderer vor. So lebte die Altenburgerin Julia Balzer zwei Jahre in Brasilien.