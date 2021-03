Altenburg

Seit Beginn der Maskenpflicht bekommt das Abfallaufkommen eine neue Facette. Tausendfach müssen benutzte Mund-Nase-Bedeckungen entsorgt werden. Wie wird damit im Altenburger Land umgegangen? Verursachen die Masken Probleme, wie sie in anderen Regionen Deutschlands bereits beschrieben wurden? Die LVZ hat nachgefragt.

Landratsamt hat wenige Informationen

Der Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft könne keine Aussage darüber treffen, in welchem Umfang gebrauchte Masken illegal entsorgt werden, teilte Landratsamts-Sprecher Jörg Reuter mit. „In Straßengräben findet sich immer wieder verschiedener Müll, seit der Maskenpflicht natürlich auch Mund-Nase-Bedeckungen.“ Das Ausmaß dieses Problems sei aber nicht bekannt.

Werden die Masken richtig entsorgt?

Laut Landratsamt ist davon auszugehen, dass die meisten Masken richtig entsorgt werden. „Die Bürger des Altenburger Landes haben sich in der Vergangenheit stets sehr gut an die Mülltrennung gehalten. Nichtsdestotrotz gibt es auch falsch zugeordneten Müll, dieser wird aber nicht erfasst. Der Arbeitsschutz erlaubt ein Durchsuchen des Mülls nicht“, so Jörg Reuter.

Robert Dressel, der Betriebsleiter des Entsorgers Remondis in Altenburg, berichtet davon, dass Masken teilweise falsch in gelben Säcken entsorgt werden. Ein erhöhtes Aufkommen in dieser Hinsicht könne er aber nicht feststellen.

Wie werden Masken richtig entsorgt?

Jörg Reuter weist darauf hin, dass es keine Unterschiede bei der Entsorgung verschiedener Maskenarten gibt. Als Teil des infektiösen Mülls seien alle Mund-Nase-Bedeckungen im Restmüll zu entsorgen. Dabei sollte unter anderem darauf geachtet werden, die Masken nicht lose in die Restmülltonne zu werfen, sondern zuvor in stabile Müllsäcke oder Plastiktüten zu geben.

Für weitere Informationen verweist Reuter auf den Text „Informationen zur Abfallentsorgung im Umgang mit dem Corona-Virus“ auf der Internetseite des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft.

Von Tobias Wagner