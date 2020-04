Abiturienten erleben merkwürdigen ersten Schultag – Meuselwitz stellt Fiebermessen ein

Altenburg/Meuselwitz

Mit dem Schulstart nach einer sechswöchigen Pause endete für die Abiturienten im Altenburger Land am Montag der merkwürdigste Abschnitt ihrer Schulzeit. Und ebenso merkwürdig begann der erste Schultag – an dem bei jedem noch im Eingangsbereich erst einmal Fieber gemessen wurde.

So geschah dies auch am Lerchenberggymnasium in Altenburg, wo diese Prozedur ab 7.30 Uhr sogar eine Ärztin vornahm, die Frau eines Lehrers. Doch das war nicht alles, was am Montag anders war. Die Treppe war abgesperrt und es gab nur einen Eingang, der nicht als Ausgang benutzt werden durfte. Nach dem Fiebermessen wurden die Hände desinfiziert. Im Haus selbst galt Mundschutzpflicht, in den Klassenräumen nicht. Dort freilich war die Anzahl der Schüler auf maximal elf begrenzt. Aufkleber an den Tischen geboten, wo ein Stuhl zu stehen hat und wo nicht.

Anzeige

Abi-Prüfungen beginnen am 18.Mai

„Alle Schüler waren sehr diszipliniert und verständnisvoll und haben alles gemacht, was sie sollten“, sagte Schulleiterin Simone Preißler der OVZ. „Und sie waren auch froh, dass es mit der Schule endlich weitergeht.“ Fast alle der 45 Zwölftklässler erschienen, gestartet wurde in vier Kursen – Bio, Chemie, Physik und Deutsch. Es gilt, sich jetzt auf die Abi-Prüfungen vorzubereiten, die schon am 18. Mai mit den naturwissenschaftlichen Fächern beginnen. Am 20. folgt Deutsch und am 25.Mai Mathe.

Weitere LVZ+ Artikel

Über diese Schleuse werden am Lerchenberggymnasium Altenburg die Schüler eingeleitet. Leiterin Simone Preißler (r.) und Skadi Runge haben daneben noch weitere Vorkehrungen getroffen. Quelle: Mario Jahn

Doch auch in den Wochen zuvor saßen die Schüler vom Lerchenberggymnasium nicht untätig zu Hause. Seit dem Tag der Schließung standen alle online in engem Kontakt zu ihren Lehrern und wurden mit Aufgaben versorgt. In der Woche nach den Osterferien wurde alles wiederholt, erläutert die Schulleiterin. Danach folgten in jeder Klasse und in jedem Fach Probe-Leistungskontrollen. Anhand dieser Ergebnisse gab es weitere auf die jeweiligen Schwächen und Stärken abgestimmte individuelle Aufgaben. „Ich bin mir bewusst, dass das für viele Schüler und auch für die Eltern nicht einfach war“, meint Simone Preißler. Sie hofft, dass Eltern und Schüler anhand dieser Erfahrungen wahrnehmen, was die Schule leistet. Das merke man womöglich erst dann, wenn sie nicht wie gewohnt stattfindet.

Die Treppe am Lerchenberggymnasium Altenburg ist gesperrt, damit nicht zu viele Schüler auf einmal das Gebäude betreten. Quelle: Mario Jahn

Auch das Kollegium steht nun vor einer ungewöhnlichen Situation. 25 von 45 Lehrer gelten als sogenannte Risikogruppe, weil sie älter als 60 Jahre oder Raucher sind oder an chronischen Erkrankungen leiden. Sie müssten eigentlich nicht in die Schule kommen. Fast alle von ihnen waren aber da, freut sich die Leiterin.

Kommenden Montag werden die Zehntklässler erwartet, allerdings erst einmal nur die Hälfte der rund 100 Schüler. Die andere Hälfte wird dann in der Woche darauf unterrichtet. Wenn es keine Regelung gibt, beginnen am Lerchenberg am 11. Mai dann die elften Klassen.

Ungewohnt ging es am Montagmorgen auch in Meuselwitz zu. Dort warteten die Schüler der Abschlussklassen des Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums auf Einlass – „alle mit Mund-Nase-Schutz, in gebotenem Abstand und sehr diszipliniert“, wie Schulleiterin Monika Fuchs zufrieden berichtet.

Einbahnstraßen-Prinzip hergestellt

Im Gebäude selbst war alles für die Rückkehr der Schüler vorbereitet. „Wir haben ein Einbahnstraßenprinzip etabliert, der Unterricht fand maximal in Zehnergruppen statt, wo nötig gab es Einzelkonsultationen zwischen Schülern und Lehrern, regelmäßiges Händewaschen war ebenfalls Pflicht“, zählt Fuchs auf. In den vergangenen Tagen hatten Kollegium und Mitarbeiter in steter Absprache mit dem Landratsamt die Räume entsprechend vorbereitet, Schüler und Eltern vorab auf allen Kanälen über die Änderungen informiert.

Kranke Schüler bleiben zuhause

Abstand nehmen werde man nach dem Auftakt allerdings davon, bei jedem Schüler vor dem Einlass Fieber zu messen und sich stattdessen an die Vorgaben von Bildungsministerium und Schulamt halten, die einen solchen Schritt nicht vorsehen, so Fuchs. „Wir machen stattdessen Sichtprüfungen: Wenn wir Symptome erkennen, schicken wir die Betroffenen wieder heim.“ Ohnehin seien Schüler, die krank sind, aufgefordert, zuhause zu bleiben. „Daneben setzen wir alle Hygienevorschriften vollumfänglich um“, betont die Leiterin.

Ungeachtet aller Einschränkungen habe aber bei Lehrern und Schülern vor allem die Freude überwogen – darüber, sich jetzt endlich konkret auf die anstehenden Abiturprüfungen vorbereiten zu können.

Von Jens Rosenkranz und Bastian Fischer