Ablehnung des AfD-Antrages war keine Überraschung

Altenburg

Eher wäre die Pleiße wohl rückwärts geflossen, als dass der Antrag der AfD im Kreistag jüngst eine Mehrheit bekommen hätte. Zu groß ist das Misstrauen gegen die neue, argwöhnisch beäugte Fraktion, zu massiv sind die Aversionen bei der politischen Konkurrenz gegen die AfD ohnehin – auch wegen ihres „Flügel“-Frontmannes Bjorn Höcke und anderer Irrlichter auf Rechtsaußen. Und zu groß sind die Bedenken, die gegen die Gründung einer medizischen Ausbildungsstätte für den noch weithin unbekannten Beruf eines Ärzte-Assistenten im Landkreis sprechen. Das Prüfergebnis stand für die allermeisten Mitglieder der alteingesessenen Fraktionen daher schon vor der angeregten Prüfung fest.

Keine Lösung gegen Abwanderung

OVZ-Redakteur Jens Rosenkranz. Quelle: Mario Jahn

Mit Wonne und aus Prinzip die AfD-Anträge wegzubügeln, ist auf Dauer zu wenig. Denn die Probleme, die durch den AfD-Antrag wieder deutlich werden, bestehen seit Jahren, ohne dass CDU oder SPD Lösungen präsentieren. Erinnert sei nur an den jahrelang angekündigten, gescheiterten und dann still und leise begrabenen Versuch, eine Fachhochschule im Altenburger Land anzusiedeln. Stattdessen hat man zugesehen, wie traditionsreiche Ausbildungsberufe abgewickelt oder abgegeben wurden. Was Berufs- oder Fachschulen für eine Sogwirkung bei jungen Leuten haben, ist bekannt. Und dass dem Altenburger Land gerade diese Generation wegläuft, auch.

Ärzte haben Gründung befürwortet

Für den sich weiter verschärfenden Ärztemangel gibt es im Landkreis ebenso kaum Lösungen. Daher verwundert es schon, dass der Antrag nicht einmal im Fachausschuss geprüft wurde, so wie es mit vielen anderen Vorstößen auch geschieht. Es wäre nämlich interessant gewesen zu erfahren, was die Ärzte dort zu sagen gehabt hatten, die die Gründung einer medizinischen Ausbildungsstätte befürworten. Dem Landkreis schadet es, nicht nach Lösungen zu suchen, sondern nur nach Gründen, warum etwas nicht geht.

Von Jens Rosenkranz