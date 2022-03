Abriss und Neubau: Große Pläne für den Netto-Markt in Meuselwitz

Meuselwitz

In der Meuselwitzer Nahversorgung tut sich was: Der Konzern Netto-Markendiscount will sich in der Schnauderstadt vergrößern. Der Markt an der Bundesstraße 180 am Ortsausgang Richtung Kriebitzsch soll abgerissen und komplett neu aufgebaut werden. Für die Kundschaft bedeutet das ein mehrmonatiges Provisorium. Noch ist es allerdings nicht so weit.

Wie die Stadtverwaltung Meuselwitz auf LVZ-Anfrage mitteilt, ist eine Vergrößerung der Nutzfläche des Discounters von derzeit 900 auf künftig 1200 Quadratmeter vorgesehen. Auch optisch werde sich der Neubau vom bisherigen Objekt unterscheiden. Der neue Netto werde mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet und damit eine veränderte Dachgestaltung bekommen. Die Ladenfront soll laut Planung mit deutlich mehr Glaselementen versehen werden. Erhalten bleiben soll die Filiale der Bäckerei Hennig – diese werde künftig auf 80 bis 100 Quadratmetern untergebracht, berichtet die Stadtverwaltung.

Stadtrat stimmt Bebauungsplan-Änderung zu

Die Stadt ist in das Neubauprojekt einbezogen, weil dafür der aktuelle Bebauungsplan des Gewerbe- und Sondergebietes „An der Oberen Altenburger Straße“ geändert werden muss. Zuletzt sei das 2011 passiert, als der derzeitige Netto-Markt errichtet wurde. Der Stadtrat hat der Änderung bereits zugestimmt, nun startet die nächste Planungsphase. Wenn alles gut geht, könne der Bauträger im Sommer den Bauantrag stellen, heißt es aus dem Rathaus. Mit einem Baustart sei dann nicht vor dem Herbst zu rechnen. Ursprüngliche Pläne des Netto-Konzerns, bereits vor Weihnachten neu zu eröffnen, hält die Stadtverwaltung für obsolet, da es Verzögerungen im Bauleitplanverfahren gegeben habe.

Die Konzernleitung selbst möchte sich auf LVZ-Anfrage nicht zu dem Vorhaben äußern. Wie das neue Filialkonzept des Discounters aussieht, lässt sich jedoch unter anderem im nahen Regis-Breitingen ansehen. Der dort im November neu eröffnete Markt wurde ganz aus Holz gebaut und hat unter anderem breitere Gänge. Zuvor musste die Kundschaft während der Abriss- und Bauarbeiten ersatzweise mehr als acht Monate lang in einem Zelt einkaufen.

Von Maike Steuer und Kay Würker