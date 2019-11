Löbichau

Gut zwei Jahre nach dem Verkauf von Schloss und Park Tannenfeld an eine gleichnamige GmbH haben am Montag Abrissarbeiten begonnen. Schwerpunkt ist der Wirtschaftshof. Das teilte eine Sprecher der Gesellschaft. Die Vorbereitung des Baustarts nahm die meiste Zeit seit September 2017 in Anspruch. Hauptgrund dafür waren die objektspezifischen Gegebenheiten hinsichtlich des Denkmalschutzes, hieß es. Um alle erforderlichen Genehmigungen dafür zu bekommen, musste der Architekt umfangreiche Vorarbeit leisten. „Damit wird sichergestellt, dass das Geplante keinerlei Einfluss auf den verbleibenden, denkmalgeschützten Gebäudebestand hat.“

Die Investorengruppe hatte angekündigt, bereits Mai 2018 mit der auf zwölf Millionen Euro geschätzten Errichtung eines Pflegezentrums für Demenzkranke zu beginnen, zu der auch die Sanierung der historischen Gebäude Tannegg, Planegg, Talegg, Waldegg und Brunegg sowie des Schlösschens zählt. Im September 2017 hatte der Landkreis das historische Kleinod für 280 000 Euro verkauft.

Von Jens Rosenkranz