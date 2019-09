Abrisse belasten Bilanz der SWG Altenburg – Ex-Bürgermeisterin wird Prokuristin

Altenburg

Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg hat einen Gewinnrückgang zu verzeichnen. Laut Geschäftsbericht erwirtschaftete die kommunale Tochter nach dem Abzug von Steuern im Vorjahr knapp 440 000 Euro Überschuss und damit rund 37 300 Euro oder 7,8 Prozent weniger als noch 2017. Noch deutlicher blieb die SWG demnach hinter ihrem eigenen Plan zurück, der ein Plus von 600 000 bis 700 000 Euro vorsah. Zugleich sank die Bilanzsumme, hinter der sich die Gesamtumsätze verbergen, um knapp 2,26 Millionen Euro auf gut 142,9 Millionen Euro.

Gewinnrückgang kein Grund zur Sorge

Grund zur Sorge ist das laut Lutz Schneevoigt aber nicht. „Der Gewinn ist eine relative Größe und sagt nichts über die Geldbestände aus“, sagte der SWG-Geschäftsführer. Und da sehe es gut aus. So verfügte man zum Jahresende über knapp 6,4 Millionen Euro liquide Mittel – ein Plus von etwas mehr als 200 000 Euro im Vergleich zu Ende 2017. Zudem gehe der Gewinn in die Rücklage und stärke so das Eigenkapital. Darüber hinaus verringerte die SWG ihre Kreditlast – um fast drei auf gut 63 Millionen Euro. Die sich daraus ergebende Verschuldungsquote von etwas mehr als 40 Prozent sei hoch, so Schneevoigt. „Aber damit stehen wir noch gut da. In westdeutschen Gebieten gibt es Wohnungsunternehmen, die deutlich stärker belastet sind.“

Allerdings verhehlt der SWG-Chef nicht, dass das Geschäft schwieriger wird und wichtige Kennzahlen künftig weiter sinken. Während hierfür die 2020 anstehende Fortschreibung der Entwicklungsstrategie bis 2030 mitverantwortlich ist, liegen die Ursachen im Vorjahr fast ausschließlich am Abriss von Häusern in Nord sowie am hohen strukturellen Leerstand. So mussten vor dem Abriss, der vor allem in der Ludwig-Hayne, der Siegfried-Flack-Straße und der Barlachstraße stattfand, alle Häuser leergezogen werden. Dadurch sanken die Mieteinnahmen – in Summe 2018 um ganze 320 000 Euro. Die noch größere Entfernung vom eigenen Erfolgsplan, begründete der 37-Jährige, der zum 1. September 2018 den langjährigen Geschäftsführer Michael Rüger beerbte, vor allem mit der Verschiebung einiger Abrisse in dieses Jahr. Dadurch flossen auch die Fördergelder später.

Rückbau treibt Leerstand – keine Sanierungen in Nord

Der Rückbau war laut Schneevoigt auch Haupttreiber des Leerstands. So waren Ende 2018 673 Wohnungen im SWG-Bestand unvermietet – 103 oder 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus standen zum 31. Dezember weitere 153 Einheiten leer, die abgerissen werden sollten. Weitere 306 Wohnungen konnten aufgrund baulicher Mängel nicht vermarktet werden. Ohne die zum Abriss oder Verkauf freigegebenen Bestände betrug die Leerstandsquote 15,9 Prozent (2017: 15,0). Bezieht man alle Wohnungen ein, war Ende 2018 fast ein Viertel der SWG-Wohnungen (24,4 Prozent) leer, was etwas mehr (0,8) waren als im Jahr zuvor.

Besonders schwer zu vermieten sind „große unsanierte Wohnungen oder Wohnungen in oberen Etagen der Plattenbauobjekte“, so die Bilanz. Dem ließe sich mit Sanierungen und Fahrstühlen entgegenwirken. „Die Nachfrage in Nord ist da“, sagte Schneevoigt, winkt aber diesbezüglich dennoch ab. „ Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Komplexsanierungen ist nicht gegeben.“ So lange der Abriss gefördert werde, sei dieser günstiger. „Grundrissänderungen und Co. treiben Kosten so hoch wie beim Neubau.“ Darin dass die SWG so viel abreißt, sieht der Geschäftsführer einen Hauptgrund, warum die Wohnungsgenossenschaften in Nord gut ausgelastet sind.

Ex-Bürgermeisterin Moos steigt zum 1. Dezember auf

Kristin Moos, Ex-Bürgermeisterin Altenburgs, hat bei der SWG einen neuen Job gefunden und wird bald Prokuristin und technische Leiterin. Quelle: Kay Würker

In den nächsten Jahren setzt die SWG weiter auf eine Mischung aus Abrissen, Sanierungen und Neubau. Während für Rückbau wegen sinkender Auslastung neben Nord auch Südost ins Visier gerät, stehen Sanierungen und Neubauten vor allem in der Innenstadt oder in Zentrumsnähe auf dem Programm. „Wir haben deutlich weniger bedarfsgerechten Wohnraum als Nachfrage danach“, so Schneevoigt. Deswegen gebe es den Neubau in der Puschkinstraße und den geplanten Wohnpark Lindenau, der derzeit aber auf Machbarkeit geprüft wird. Kommt er, geht das zulasten von Altbau-Sanierungen.

Apropos Zukunft: Für die richtet sich die SWG auch personell neu aus. Dass man 2018 mit 46 Beschäftigten genauso viele hatte wie im Vorjahr, begründete Schneevoigt mit einigen altersbedingten Übergängen. Der spektakulärste wird sich zum 1. Dezember vollziehen. Nach einem in der Vorwoche gefassten Aufsichtsratsbeschluss wird dann Kristin Moos zur technischen Leiterin und Prokuristin. Damit übernimmt Altenburgs Ex-Bürgermeisterin die Position von Eva-Maria Ochmann, die in Ruhestand geht. Moos, die bis August 2018 auch Baudezernentin war, ist bereits seit 1. Juli als Ochmanns Stellvertreterin angestellt. Daneben kündigte Schneevoigt perspektivisch den Rückzug von Kathrin Macheleid an. Ihren Posten als kaufmännische Leiterin soll 2021 die aktuelle Personal-Chefin Heidi Wilfert übernehmen.

