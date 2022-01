Abrupter Abschied: Altenburger Land sucht Nachfolger für Amtsarzt Stefan Dhein

Altenburg

Einer der aktuell wichtigsten Posten im Landratsamt muss neu besetzt werden: Die Behörde sucht einen Amtsarzt. Professor Dr. Stefan Dhein, seit fast sieben Jahren in dieser Position, verlässt nach LVZ-Informationen den Fachdienst Gesundheit. Das Landratsamt hat seine Stelle nun öffentlich ausgeschrieben. Auch für seine Vertretung wird weiter Ersatz gesucht.

Das Anliegen, den wichtigsten Posten im Pandemie-Management des Landkreises zu besetzen, ist offenkundig dringend. Der neue oder die neue Amtsärztin wird „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ gesucht. Stefan Dhein war in den vergangenen Monaten immer wieder krankheitsbedingt ausgefallen, zum Teil über längere Zeiträume hinweg. Öffentlich zu Wort meldete sich Dhein zuletzt in einer Presseerklärung Anfang Dezember.

Fachdienstleiter seit 2015

Der Humanmediziner, Pharmakologe und Toxikologe leitet den Fachdienst Gesundheit im Landratsamt seit 1. April 2015 – zunächst kommissarisch – und absolvierte eine verwaltungsrechtliche Qualifikation zum Amtsarzt. Der 61-jährige gebürtige Rheinländer legte Arbeitsschwerpunkte unter anderem auf Datenerhebungen zur Suchtproblematik an Schulen und zu Demenzerkrankungen in der alternden Gesellschaft. Mit Ausbruch der Pandemie wurde er zur Zentralfigur des Krisenmanagements, stand in dieser Rolle jedoch auch immer wieder in der Kritik. Darüber hinaus wurde er bedroht, weshalb die Kreisverwaltung in Überwachungskameras am Gesundheitsamt investierte.

Von Kay Würker