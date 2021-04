Abrutschgefahr: Lödlaer Sandberg voll gesperrt

Lödla

Die Straße „Zum Sandberg“ in Lödla ist derzeit wegen Instabilität des Untergrundes voll gesperrt. Wie Heiko Fuchs vom Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Rositz auf Anfrage der LVZ mitteilte, besteht die Straßensperrung bereits seit dem 16. Februar.

Mögliche Gefahr für Leib und Leben

Konkret betroffen ist der Bereich der eingeschränkten Durchfahrtsbreite, von Hausnummer 27 bis zur Zufahrt Rödigen. Ursache für die Vollsperrung ist die Gefahr eines möglichen Abrutschens des Sandberges. Da laut Rositzer Ordnungsbehörde Gefahr für Leib und Leben besteht, gilt die Sperrung nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger.

16 Zentimeter Absenkung seit 1996

„Der Berg bewegt sich schon immer“, meint Lödlas Bürgermeister Torsten Weiß (CDU). Seit Jahren werden dementsprechend Messungen über seine Aktivitäten durchgeführt (die LVZ berichtete). In den 1990ern wurden Messpunkte im Gehweg angelegt. Die jüngste Datenerhebung fand laut Bürgermeister Ende 2020 statt. Sie verzeichnete sowohl eine horizontale Verschiebung des Areals in Richtung Rödigen als auch eine Absenkung. In beiden Fällen wurde ein Unterschied zur Vorjahresmessung von vier Zentimetern festgestellt. Im Vergleich zur Messung von 1996 beträgt die Absenkung mittlerweile 16 Zentimeter.

Risse in der Hauswand

„Vier Zentimeter Verschiebung innerhalb eines Jahres sind außerhalb der Norm“, erklärt Torsten Weiß. Da sich bei einem der Wohnhäuser am Sandberg bereits Risse in der Hauswand zeigen, bestand Mitte Februar sofortiger Handlungsbedarf. Ein Weimarer Vermessungsbüro empfahl die vorläufige komplette Straßensperrung. Bereits vor Jahren wurde der Sandberg in der Breite seiner Zufahrten stark eingeschränkt, um die Verkehrsbelastung der einstigen Kreisstraße zu verringern.

Acht Sondierungsbohrungen zur Standsicherheit

Aktuell läuft eine Baugrunduntersuchung zur Böschungsstabilität, die von der Gemeinde Lödla Anfang März in Auftrag gegeben wurde. Dabei wird mit Hilfe von rund acht Sondierungsbohrungen die Standsicherheit des Berges geprüft. Ob die Bewegungen des Areals eventuelle Bergbaufolgeschäden sind, muss sich erst zeigen – ebenso, ob stabilisierende Maßnahmen notwendig werden und wer finanziell dafür aufkommen müsste. Bürgermeister Weiß hat noch die leise Hoffnung, dass der Berg stabil genug ist und es gar nicht so weit kommt: „Eine Einbahnstraße wäre unsere Option.“

Die derzeitige Umleitung in den Lödlaer Ortsteil Rödigen führt über die B 180, Rositz, Talstraße und Unterlödla.

