Absagewelle droht: Kulturbranche im Altenburger Land in Sorge

Veranstaltungsabsagen, erhebliche Einschränkungen – und eine ungewisse Zukunft. Der erneute Lockdown stellt auch den Kulturbetrieb im Altenburger Land vor neue Herausforderungen.

Das weitere Herunterfahren der Zuschauerzahlen ist für das Altenburg-Geraer Theater nun doch nicht das Ende der Fahnenstange der Einschränkungen gewesen. Nach dem Willen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten muss es ab Montag wieder komplett schließen. Doch einen entsprechenden Hinweis sucht man auf der Homepage aktuell noch vergebens. „Bevor der entsprechende Beschluss in Erfurt nicht rechtskräftig gefasst ist, können und wollen wir nicht zumachen. Wir werden also abwarten“, so Pressesprecher Toni Rack. Schließlich wisse man ja aus Erfahrung, dass Thüringen ab und an für eine politische Überraschung gut sei.

Vorverkauf für Dezember wird verschoben

Allerdings hat die Geschäftsführung entschieden, den Vorverkauf für den Monat Dezember zu verschieben. Der Beginn des Freiverkaufs am 3. November könne nicht eingehalten werden, heißt es. Diese Verzögerung aber habe vorerst keine Auswirkungen auf Abonnenten, die bereits Anrechte für den betroffenen Zeitraum erworben haben.

Alle Vorstellungen an diesem Wochenende finden hingegen wie geplant statt. In Altenburg präsentieren die Eleven des Thüringer Staatsballetts am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18.00 Uhr die „Tour de Danse“, am Sonntag um 11 Uhr wird bei freiem Eintritt zum Theaterfrühstück für „Die Mausefalle“ eingeladen.

Blasorchester verschiebt Jahreskonzert erneut

Schwierige Zeiten hat auch das 1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz bereits hinter und noch vor sich. „Uns sind in diesem Jahr praktisch alle Einnahmen weggebrochen, wir haben entsprechend Förderung beantragt“, teilt Vereinschef Maik Gräfe mit. Zwar habe man den Probenbetrieb im Frühsommer unter strengem Hygienekonzept wieder aufnehmen können. Allerdings musste das traditionelle Schlachtfest ausfallen, das bereits auf zwei Termine aufgeteilte Jahreskonzert erneut verschoben werden. „Wir werden die Konzerte im kommenden Jahr nachholen und damit dann auch unseren 60. Geburtstag begehen“, kündigt Gräfe an. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Sorge um den Nachwuchs

Bis dahin wird bei dem Orchester erst einmal wieder die Pausentaste gedrückt. „Wir haben am Freitag unsere letzte Probe, danach hoffen wir, dass wir im Dezember oder Januar wieder starten können“, so Gräfe. Das sei auch deshalb wichtig, um den Nachwuchs weiter bei der Stange zu halten. Am Ende hänge aber vieles von der Durchführung der Jahreskonzerte ab, die den Großteil der jährlichen Einnahmen des Vereins beisteuern. Bis zum Konzert könne man sich sicher noch retten, so Gräfe – sofern der Termin zu halten bleibt.

Wer mehrere Standbeine hat, hat Glück

Etwas optimistischer blickt dagegen Marco Müller von Plastikat-Entertainment, der unter anderem das Altenburger Streetfood-Festival verantwortet, auf die derzeitige Situation. Zwar sind auch dem Veranstalter gut 95 Prozent der von ihm betreuten Fremd-Events weggebrochen. Da er allerdings über mehrere Standbeine verfügt, hielten sich die Ausfälle bislang noch im Rahmen.

Den nun angekündigten Lockdown sieht Müller durchaus zwiegespalten. Zwar sei es richtig, angesichts der aktuellen Lage harte Maßnahmen zu ergreifen, sich „vier Wochen richtig zusammen zu reißen“, um danach dann aber wieder eine Perspektive zu haben.

