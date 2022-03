Schmölln

Elke Hörügel hat es sich nie einfach gemacht. Weil sie sich nicht zurücklehnen wollte, während es andere schwer haben. Sie hätte am Ende ihrer Berufslaufbahn als Sozialberaterin den Vorruhestand genießen können. Mit 57. Stattdessen entschied sie sich, noch einmal ganz neu anzufangen. Einem Verein, der Opfern von Straftaten zur Seite steht, während sich der Staat eher um das Schicksal der Täter kümmert, widmete sie ab 2003 ihre ganze Kraft. Sie wurde zum Gesicht des Weißen Ringes im Altenburger Land, zur unermüdlichen Werberin um Spendengelder, zur hartnäckigen Kämpferin um Hilfen für Kriminalitätsopfer, zur sensiblen Zuhörerin für Menschen in Not.

Rund 15 Jahre lang war Elke Hörügel die Außenstellenleiterin des Weißen Ringes im Landkreis. Dank ihres Tatendrangs entwickelte sich die Anlaufstelle von einer Einrichtung zu einem Hilfenetzwerk von beachtlicher Größe. Mit 13 Mitarbeitenden ist sie gestartet, mehr als 60 waren es im Jahr 2016. Elke Hörügel gelang es, sie alle für die ehrenamtliche Aufgabe zu motivieren und zu inspirieren. Das Nottelefon jedoch klingelte vor allem bei ihr daheim, im beschaulichen Papiermühle am Rande von Großstöbnitz, wo die Grenzen zwischen privat und Ehrenamt oft fließend verliefen.

Stets unterwegs auf der Suche nach Unterstützern

Unterstützung geben, wenn Menschen nach erlittenem Unrecht in seelische oder finanzielle Not geraten sind, darum ging es der Großstöbnitzerin. Der Weiße Ring vermittelt Erstberatungen bei einem Anwalt, hilft nach häuslicher Gewalt bei der Suche nach einer Wohnung, gibt mentale Unterstützung. So begleiten Mitarbeitende die Betroffenen auch zur Polizei oder zu Behörden.

Und Elke Hörügel erkannte, wann es nötig ist, noch ein bisschen mehr zu tun. 2008 zum Beispiel organisierte sie eine Weihnachtsfeier für die Kinder unter den Schutzbedürftigen. Einen Nachmittag lang sollten sie im Residenzschloss eine Zeit lang auf andere Gedanken kommen. Um solche Glücksmomente zu realisieren, reiste Elke Hörügel immer wieder durch den Landkreis, bat Unternehmen um Spenden, Behörden um logistische Unterstützung. Mit ihrer unumwundenen und zugleich ansteckend überzeugenden Art hatte sie oft Erfolg.

Familie bittet um Spenden für Weißen Ring

Auch der Kontakt zur LVZ war stets ein enger, ein herzlicher. Immer wieder setzte sich Elke Hörügel dafür ein, dass in der Berichterstattung nicht nur die Täter eine Rolle spielen, sondern auch die oft beklemmende Lage der Opfer, die um einen Weg zurück ins Leben kämpfen müssen – nach häuslicher Gewalt, Raub, Missbrauch.

Als sich die Großstöbnitzerin Anfang 2019 aus dem Ehrenamt zurückzog – eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens –, tat sie das nicht zuletzt für ihren Mann Willi, für mehr gemeinsame Zeit. Viel ist ihnen nicht geblieben. Elke Hörügel starb am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Ihre Familie teilte das mit. Und bittet um Spenden für den Weißen Ring.

Von Kay Würker