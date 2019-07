Altenburg

Der Bauzaun rings um das Altenburger Rathaus ist erweitert worden. Umfassten die Felder bisher nur den Bereich in der Moritzstraße und am Haupteingang bis kurz hinter das Entree des Ratskellers, wurde am Dienstag nun auch der benachbarte Markt 2 abgesperrt. Wie Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage mitteilte, geschah dies „aus Sicherheitsgründen“ im Auftrag der Stadtverwaltung.

Zusätzliche Zaunfelder sollen auch verschönert werden

Hier wie da steht der Zaun wegen Baumängeln an Fassade, Dach und anderen Teilen des Renaissancebaus. Er soll Passanten vor herabfallenden Teilen schützen. „Sicher ist sicher“, begründete Bettels den erweiterten Bauzaun. Hatte ein erstes Gutachten im Vorjahr über die massiven Mängel Ende November schließlich zur Absperrung des Rathauses geführt, traten laut Stadtsprecher nun bei einer weiteren Untersuchung auch Probleme am Gebäude der ehemaligen Sparkasse zu Tage. „Das war nicht vorhersehbar“, sagte er. „Sonst hätten wir es damals gleich mit gemacht.“ Wie beim restlichen Zaun werde man nun auch versuchen, die hinzugekommenen Felder mit Porträts bekannter Altenburger Persönlichkeiten zu verschönern. „Das wird aber noch etwas dauern.“

Mehrkosten und Absperrung wohl bis Sommer 2020

Apropos Dauer: Sollen die Arbeiten laut Stadtverwaltung im Bereich Moritzstraße bis Ratskeller – wie bisher geplant – noch dieses Jahr abgeschlossen werden und damit auch der dortige Zaun verschwinden, wird das auf dem nun erweiterten Stück „dieses Jahr nichts mehr“, wie Bettels erklärte. Damit bestätigte er zugleich Gerüchte aus dem Rathaus, wonach zumindest Teile des Zauns bis Sommer 2020 stehenbleiben. Ursprünglich war die Verwaltung davon ausgegangen, dass die Ausbesserungen bis September abgeschlossen sein sollten.

Mit den nun zusätzlich entdeckten Schäden steigen zugleich die Ausgaben für Sicherung und Reparaturen, die bisher mit gut 200 000 Euro angegeben wurden. Eine exakte Summe für die Mehrkosten konnte Bettels allerdings noch nicht benennen: „Der Kostenaufwand ist höher als bisher, genaue Zahlen hierfür werden aber noch berechnet.“

Von Thomas Haegeler