Achtung im Wald: Sturm ab Donnerstag könnte im Altenburger Land Schaden anrichten

Altenburger Land

„Wenn wir über 100 Stundenkilometer kommen, wird auf jeden Fall etwas passieren im Wald“, sagt Jörg Zippel von Thüringenforst, Revierleiter im Revier Leinawald.

Der Sturm, der sich für Donnerstag im Altenburger Land ankündigt, könnte in den Wäldern des Landkreises für einigen Schaden sorgen. Der einzig positive Punkt für Förster Jörg Zippel: „Die Schäden am Laubholz werden eher gering sein, weil wir momentan kein Laub an den Bäumen haben. Das bremst den Wind nicht.“ Und bietet somit natürlich weniger Angriffsfläche. Beim Nadelholz sei jedoch mit größeren Schäden zu rechnen. „Fichte, Kiefer, bei denen wir jetzt eine gute Benadlung haben.“ Durch die Trockenheit und die Stürme der vergangenen Jahre seien die Bestände nicht stabil. Von diesen gefährdeten Beständen sei jedoch nur noch wenig vorhanden. Viel ist in den vergangenen Jahren eben jenen Phänomenen Trockenheit und Sturm zum Opfer gefallen.

Trockenheit und Stürme haben die Bestände destabilisiert, wie Förster Jörg Zippel erklärt. Quelle: Mario Jahn

Das Erdreich ist in der Tiefe zu trocken

Trockenheit wird auch in Zukunft ein Problem der Waldbestände bleiben. Denn auch wenn die oberen Schichten im Erdreich ausreichend nass scheinen, zeigt sich in den tieferen Schichten, dass nicht genug Niederschlag kommt. „Denn vor allen Dingen in den tieferen Schichten bis 1,8 Meter Tiefe ist es im Vergleich zum langjährigen Mittel deutlich trockener als im Schnitt“, erklärt Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von Wetteronline. Damit sich die Trockenheit nicht ungehindert fortsetzen kann, sei auf ein nasses Frühjahr und einen nassen Sommer zu hoffen. Langfristige Prognosenmodelle lassen jedoch einen trockenen Frühsommer befürchten.

Vor allem in der Tiefe des Erdreichs zeigt sich der fehlende Niederschlag – denn dort herrscht Trockenheit. Quelle: Mario Jahn

Waldspaziergang kann gefährlich werden

Die Trockenheit unterstützt die Gefahr, dass im Wald Äste abbrechen und hinabstürzen, vor allem wenn die Wurzeln beschädigt seien, erklärt Förster Zippel. Daher rät er Waldspaziergängern davon ab, ein bis zwei Tage nach dem Sturm den Wald zu betreten. Zu groß ist die Gefahr, dass noch lose Äste in den Kronen hängen und herunterkommen. „Bei morsch gewordenen Buchen werden bestimmt einige Äste abbrechen.“

Ein Bild der Zerstörung nach dem Sturm fürchtet Zippel nicht. „Ich denke, das wird eher gering. Denn fast alles, was anfällig ist, ist leider Gottes weg.“

Präventionsmaßnahmen kann der Thüringenforst nicht angehen: zu kurzfristig. „Generell ist der Wald aufgelichtet von allen Seiten. Da hat es der Sturm leichter, Schäden anzurichten.“

In einem aufgelichteten Wald können Stürme größere Schäden anrichten – ein Teufelskreis, wie sich hier im Leinawald zeigt. Quelle: Mario Jahn

„Der Käfer sitzt uns im Nacken“

Wichtig sei vor allem, direkt nach dem Sturm das beschädigte und umgefallene Holz aus dem Wald zu transportieren. „Denn der Käfer sitzt uns im Nacken.“ Totes Material, das nach einem Sturm liegen bleibt, nutzt der Käfer, um seine Eier abzulegen. „In den vergangenen Jahren sind wir immer nur hinterhergerannt“, sagt Zippel. „Ein permanentes Reagieren auf Schadereignisse.“ Ein gut entwickelter, abgestufter Waldrand schütze bei Stürmen. „Aber das braucht Jahre.“

Von Katharina Stork