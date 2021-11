AdBlue wird auch im Altenburger Land knapp: Das neue Klopapier 2021?

Altenburger Land

„Wo in Altenburg gibt’s denn noch AdBlue?“, fragte am gestrigen Vormittag ein Facebook-Nutzer in einer öffentlichen Gruppe der Social Media-Plattform – darunter mehrere Kommentare, wo die Flüssigkeit noch zu erhalten sei und wo es bereits knapp werde. Hinter dem mysteriösen Markennamen steckt ein Abgasreinigungsmittel, das Besitzerinnen und Besitzer von neueren Dieselfahrzeugen neben Kraftstoff regelmäßig tanken müssen. Ohne AdBlue bleiben die Autos stehen. Für manche Dieselfahrende ist das Additiv also elementar, um ihre Autos nutzen zu können – und ausgerechnet hier scheint der Nachschub gerade knapp zu werden. Die LVZ hat sich deshalb auf den Weg gemacht, um nach der begehrten Harnstofflösung zu suchen.

AdBlue-Kanister teilweise ausverkauft

Der erste Stop führte zum OBI Markt in Windischleuba: Erst einmal die Suche auf eigene Faust – ohne Erfolg. Verschiedene große und kleine Kanister standen in den Regalen, aber kein Tropfen AdBlue in Sicht. „Ist komplett leer“, bestätigte auch eine Verkäuferin. „Gestern hatten wir noch, aber wann wieder was neues reinkommt, weiß ich nicht.“ Zehn Euro kosten dort fünf Liter normalerweise. Jetzt komme es darauf an, ob der übliche Händler wie sonst liefere, sonst könne sich auch nochmal etwas am Preis tun.

AdBlue-Kanister sind an manchen Stellen im Altenburger Land ausverkauft. Quelle: Mario Jahn

Etwas teurer, aber immerhin vorhanden, war der Fünf-Liter-Kanister am Freitag einen knappen Kilometer weiter bei der Agip Tankstelle in der Leipziger Straße erhältlich. 12,99 Euro kostete er, allerdings können Dieselfahrende dort auch für 92 Cent pro Liter an der Zapfsäule nachfüllen. „Ich habe das gehört“, sagte eine Verkäuferin der Tankstelle zum Thema AdBlue-Knappheit. Die letzte Lieferung vergangene Woche sei aber noch ganz normal gekommen. Dabei klopfte sie dreimal auf die Ladentheke.

„Seit gestern sind die Kanister leer“

Wieder ein paar hundert Meter weiter, an der Total-Tankstelle, wurde man auf der Suche nach AdBlue-Kanistern enttäuscht. Das Diesel-Additiv bekam man aber noch an der Zapfsäule, für 89,9 Cent pro Liter. „Seit gestern sind die Kanister leer“, erzählte eine Mitarbeiterin. Sie habe bereits mehrfach versucht nachzubestellen, aber da kam nichts an. „Scheinbar haben die Leute gehamstert“, vermutete sie in Bezug auf die nun leeren Regale.

In einer Tankstelle im Altenburger Norden waren nur noch zehn kleine Flaschen der viel gefragten Lösung übrig, bei der letzten Lieferung sei nichts mitgekommen, so erzählte es eine Angestellte. „Die Leute haben eben zugeschlagen, was man noch bekommen konnte“, sagte sie. Im Lödlaer Baumarkt Leitermann war die Situation am Freitag ähnlich: „Wir hatten tagelang gar nichts“, berichtete eine Mitarbeiterin. Am Donnerstag sei nun eine Lieferung gekommen. „Wie lange das hält, weiß ich auch nicht.“

Der Baumarkt Leitermann in Lödla bekam am Donnerstag AdBlue-Nachschub. Aber auch der leert sich wieder. Quelle: Mario Jahn

Zum einen fehlen also Nachlieferungen und zum anderen scheinen Betroffene sicherheitshalber auf Vorrat zu kaufen. Aber wo liegt der Ursprung des Problems? Schuld an der Knappheit und der dadurch möglichen Verteuerung sind laut ADAC die hohen Gaspreise in Deutschland. Denn Gas werde für die Herstellung von Ammoniak, einem Grundstoff für AdBlue, benötigt, sodass erste Chemie-Werke ihre Produktion drosselten.

Preise werden wahrscheinlich steigen

So ähnlich konnte dieses Szenario ein Mitarbeiter der Star-Tankstelle in Gößnitz bestätigen. Ihm war mitgeteilt worden, dass ein Unternehmer seine Werke geschlossen habe und nun nicht mehr liefere. Er habe aber gerade erst eine Lieferung mit Zehn-Liter-Kanistern bekommen, allerdings seien die auch bereits vor zwei Wochen bestellt worden. Die zehn Liter kosten dort aktuell 18 Euro. „Das wird wahrscheinlich teurer“, sagte der Verkäufer im südlichen Altenburger Land. Man sei ja nur das Ende der Nahrungskette und müsse die steigenden Preise dann auch teilweise an die Kunden weitergeben.

An der Tankstelle in Meuselwitz gibt es AdBlue für 0,799 Euro per Zapfpistole. Quelle: Mario Jahn

Noch gibt es das wichtige Abgasreinigungsmittel im Altenburger Land an einigen Stellen zu kaufen, insbesondere die Zapfsäulen scheinen noch eine Weile vorzusorgen. Den günstigsten Preis an der Säule fand die LVZ am Freitag an der Avia-Tankstelle in Meuselwitz – dort kostete der Liter gestern 79,9 Cent. Einen Vorratskauf in Form von Kanistern ist zurzeit schwieriger. Der ADAC rät jedoch generell von solchen Hamsterkäufen ab. Die meisten Autofahrer müssen ohnehin nur ein- bis zweimal im Jahr nachfüllen, so der Verkehrsclub.

Von Friederike Pick