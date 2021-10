So etwas hat die Skatstadt wohl noch nicht erlebt: Am Sonnabend, dem letzten Tag vor der Schließung, haben die Kunden die Altenburger Filiale des Adler-Modemarkts regelrecht gestürmt. Kein Wunder: Alles war für 1 oder 2 Euro zu haben. Mit dem Adler-Aus wird es in der Sporenstraße immer finsterer. Viele Geschäfte stehen leer.