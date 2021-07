Die Mitarbeiterinnen sind informiert und haben jetzt ihre Kündigungen erhalten. Damit ist besiegelt, was das Unternehmen offiziell aber noch nicht bestätigen will: Die Adler-Filiale in Altenburg wird Ende Oktober geschlossen. Sie gehört damit zu den rund 40 Filialen deutschlandweit, von denen sich die insolvente Textilkette trennen will. Das Aus für Altenburg hat sich angebahnt.