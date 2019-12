Adventsgala der Tanzschule Schaller bietet kleinen Akteuren ein großes Podium

Altenburg

Seit 2002 und damit schon seit fast zwei Jahrzehnten laden die Tanzschule Schaller und der hiesige Tanzsportclub Schwarz-Gold in der Vorweihnachtszeit zur Adventsgala – ein Publikumsrenner von Anbeginn. Die Kartennachfrage übersteigt in schöner Regelmäßigkeit das Angebot. Deshalb fand die 2019er-Gala am Sonntagnachmittag aus Kapazitätsgründen auch nicht im Kulturhof Kosma oder wie im Vorjahr probeweise im Kulturhaus Rositz, sondern erstmals im Goldenen Pflug in Altenburg statt. Doch selbst im bewusst gewählten größten Saal des Altenburger Landes konnte die Kartennachfrage nicht annähernd befriedigt werden.

Drei Stunden, aber kurzweilig

Wer eines der begehrten Tickets ergattern konnte, erlebte einen bunten, überaus abwechslungsreichen Nachmittag, der trotz seiner über dreistündigen Dauer zu keinem Zeitpunkt langweilig war. Schließlich reichte das Angebot von Turniertanz über Ballett und Rock ‘n‘ Roll bis hin zu Formationstanz und Hip-Hop – dargeboten von jungen Tänzerinnen und Tänzern aller Altersklassen, die jüngsten zählten gerade mal drei Lenze. „Ich bin unheimlich stolz auf euch. Wenn ich das heute wieder sehe, mache ich mir um den Tanzsportnachwuchs in Altenburg keine Sorgen“, freute sich Tanzlehrerin Birgit Schaller, die einmal mehr informativ und herzlich, dabei die aufgeregten Akteure immer wieder aufmunternd und lobend, durchs Programm führte.

Gehören schon zur großen Gruppe im Turniertanz: Galina Menzel und Malte Reinstein mit dem Standardprogramm. Quelle: Mario Jahn

Weihnachtsmann trägt die Moderatorin

So traditionell die Gala, die erneut einen Querschnitt durch das überaus umfangreiche Angebot von Tanzschule und TSC bot, so traditionell und alljährlich mit Spannung erwartet die Kostümierung der Moderatorin. Zu sehen war sie beispielsweise schon als Nussknacker, Lebkuchenmann, Schneeflocke und Geschenkesack. „Da ich nun schon etwas älter bin, habe ich mich diesmal dafür entschieden, mich vom Weihnachtsmann durchs Programm tragen zu lassen“, kokettierte Birgit Schaller mit ihrem gerade erst gefeierten 60. Geburtstag und ihrer diesjährigen, nicht minder spektakulären Kreation, die den Eindruck erweckte, als säße sie auf den Schultern des Rauschebarts.

Offene Münder im Publikum

Stolz wie Bolle saßen derweil Mama und Papa, Oma und Opa an festlich gedeckten Tischen rund um das Parkett, aber auch so mancher Zuschauer ohne verwandtschaftliche Bande zu den Akteuren blieb mehr als einmal der Mund offen. Etwa wenn die Allerkleinsten die Regensamba oder den Weltraummäuse-Tanz boten. Wunderbar betreut von Therese Schaller, die – selbst junge Mama – weiß, worauf es ankommt. Oder als Paare vom Altenburger Tanzsportnachwuchs Cha-Cha-Cha, Samba oder Jive zelebrierten, gerade mal sieben bis zehn Jahre alt. Die Ballettgruppen interpretierten Polka und Holzschuhtanz, die drei Formationen zeigten kurz vor Wettkampfstart ihre Kür. Dies sind nur einige wenige Beispiele, denn es ist schier unmöglich, an dieser Stelle alle rund 120 Akteure und ihre viel beklatschten Auftritte einzeln zu benennen.

So als ob der Weihnachtsmann sie trägt: Birgit Schaller mit ihrer neuesten Kostümkreation. Quelle: Mario Jahn

Eltern filmen und fotografieren

Zum Glück wurde ja von den Angehörigen gefilmt und fotografiert, was das Zeug hielt, um eine bleibende Erinnerung zu haben. Und natürlich mitgefiebert, wie etwa von Julia Kraegen, deren dreijährige Tochter in der kleinen Kindertanzgruppe mitwirkte. „Wir als Eltern dürfen ja beim Training nicht dabei sein, deshalb war der Auftritt von Tessa heute eine große Überraschung für uns“, so die stolze Altenburgerin. „Toll, dass es diese Veranstaltung gibt.“

Von Ellen Paul